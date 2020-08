De eerste scholen zijn weer begonnen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Directeur Conny Wencker van basisschool De Vlonder is al vroeg in de ochtend vrolijk in de weer. "We gaan weer beginnen, ik merk dat we er allemaal zin in hebben", zegt ze enthousiast. Ze zoekt een haspel. "We hebben buiten twee skydancers staan, die hebben natuurlijk wel stroom nodig."

De skydancers verwelkomen alle leerlingen terug op school. "Andere jaren zetten we bijvoorbeeld tenten op het schoolplein, en deden we alsof wij als leraren nog vakantie hadden. Dit jaar kunnen we niet zo uitpakken, want we moeten ons aan de coronarichtlijnen houden."

Geen ouders in de school

En dat betekent dat de meeste ouders buiten het schoolplein afscheid van hun kinderen moeten nemen. "Alleen de ouders van kinderen in groep 1 tot en met 4 mogen ze tot aan de deur brengen, maar er mogen geen ouders de school in", legt Wencker uit. Leerlingen mogen van het RIVM wel dicht bij elkaar komen, maar andere contacten moeten worden vermeden. "Dat betekent dat de leraren ook afstand van elkaar moeten houden." De NOS zette op een rijtje welke maatregelen er gelden op scholen.

Deze vakantie heeft Wencker zich met haar team goed voorbereid op het lesgeven in coronatijd. "Voor de vakantie hadden we maar een paar weken alle leerlingen op school. Dat ging gelukkig wel heel goed, dus we hebben besloten op dezelfde manier verder te gaan. Dat betekent onder meer dat we alle oudergesprekken digitaal doen, en natuurlijk dat we een heleboel zeep in de school hebben."

Hattem is de enige gemeente in Gelderland die zich bij regio Noord heeft aangesloten, voor de schoolvakanties. Veel kinderen uit Hattem gaan in Zwolle naar de middelbare school. Om te voorkomen dat zij op een ander moment vakantie hebben dan hun broertjes of zusjes op de basisschool, plannen de scholen in Hattem hun vakantie gelijktijdig met die in Zwolle.

Nog voordat de les begint, krijgt juf Cosytha Tiemersma al een bos rozen van twee leerlingen. "Ze zijn blij dat ze weer naar school mogen", lacht de lerares van groep 7/8, terwijl ze de bloemen in een vaas stopt. "Het maakt dat ik er nóg meer zin in krijg dan ik al had. Zes weken vakantie zijn leuk, maar het is ook fijn om hier weer terug te zijn. Het is heel leuk om de leerlingen en mijn collega's weer te zien."

Kinderen hebben er zin in

Ook bij de andere basisscholen in Hattem nemen ouders afscheid van hun kinderen. Overal hamert de schoolleiding op de afstandsregels, dus vindt de knuffel bij het hek plaats. "Ik moet zeggen dat ik haar met pijn in mijn hart liet gaan vanochtend", zegt Francien Schipper nadat ze haar dochter bij basisschool De Zaaier heeft afgeleverd. "Ik vind vakantie altijd wel heel erg leuk, om de kids dan lekker thuis te hebben. Maar zij vindt het helemaal geweldig. Haar vriendinnen weer zien en lekker naar school."

En daar gaat het om. Leerlingen en leraren beginnen enthousiast aan het nieuwe schooljaar. "Ik ga eerst eens rustig met ze praten", kijkt Tiemersma alvast vooruit. "Hoe was hun vakantie, hoe is het met ze en hebben ze er een beetje zin in, dat soort dingen. En daarna gaan we ouderwets rekenen."