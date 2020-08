'Nee, ik ga niet om vrijspraak vragen', verdachten drugslab Drempt voor de rechter

De drie mannen, die in mei zijn opgepakt bij een chrystal meth-lab in Drempt moeten vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen, bij een zogeheten 'pro forma-zitting' in Den Bosch. Het gaat om een voorbereidende zitting voor de inhoudelijke behandeling in november.

"Of ik ga pleiten voor vrijlating van mijn cliënten? Nee zover zal het niet komen", zegt advocaat Henk Koopman. "Mijn cliënten wachten de inhoudelijke behandeling van hun zaak af." Koopman staat twee van de drie verdachten bij die dinsdag vanaf 9:00 uur voor de rechtbank Den Bosch moeten verschijnen.

De zitting zal - zoals gebruikelijk tegenwoordig - deels via videoverbinding tot stand komen. Dat wil zeggen dat de advocaten, de officieren en de rechters wel in de rechtszaal aanwezig zijn, maar de verdachten vanuit de gevangenis de zitting bijwonen.

Grootste meth-lab in Nederland

De drie verdachten zijn van Colombiaanse, Mexicaanse en Amerikaanse afkomst. Zij werden op 8 mei op heterdaad betrapt bij het drugslab in de Achterhoek; waar een omvangrijke chrystal meth-productie plaats vond. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie liet al eerder weten dat het ging om een van de grootste meth-labs ooit in Nederland aangetroffen.

Chrystal meth is een zeer verslavend goedje dat gerookt en geïnjecteerd kan worden. De productie ervan is zeker niet alleen voor de Nederlandse markt - maar ook voor andere landen binnen Europa - en soms gaan partijen die in Nederland gemaakt worden zelfs helemaal richting Australië.

De politie ziet daarbij steeds vaker Zuid-Amerikaanse verdachten in zulke Nederlands labs, die als 'laboranten' worden ingevlogen door internationaal opererende crime-syndicaten. Dan kan het gaan om chrystal meth-productie maar ook om het destilleren van cocaïne, zoals vorige week in het Drenthse Nijeveen. Daar werden 16 Colombianen opgepakt, die zich bezig hielden met het 'wassen' van cocaïne uit steenkolen die eerder in Apeldoorn lagen opgeslagen.

Onderzoek afgerond

Het crystal meth-lab zat in een relatief kleine schuur achter het woonhuis van een gezin met meerdere zonen. Het was vol in bedrijf, er werd - naar schatting - voor tien miljoen euro aan drugs en afgeleiden gevonden. De schuur werd vrij snel daarna door burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst gesloten voor onderzoek.

Gisteren liet de gemeente Bronckhorst weten dat een onderzoek naar het afval dat de drugsproducenten op de locatie in Drempt hebben achtergelaten in ieder geval géén gevaar oplevert voor de volksgezondheid. In en rondom de oude boerderijschuur is wel ammoniak en kwik aangetroffen.

Snelle afhandeling

Het lijkt er op dat deze zaak vrij snel rondkomt. Zo staat er al op korte termijn een inhoudelijke behandeling van de zaak gepland. Op 3 november dienen dezelfde drie verdachten zich opnieuw te verantwoorden bij de rechter, waarna de rechter uitspraak kan doen.