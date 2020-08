Ravage in Ewijk na storm: 'Binnen twee tellen lag de hele boel plat'

"Dat ging zo ontiegelijk hard. Het was één sloot water en die windhoos was vijftig centimeter breed. En die is hier tussen de huizen doorgegaan en heeft die bomen meegepakt. Ik zag het gebeuren, want ik ging net de garagedeur dicht doen. Opeens een knal en alles lag plat. Heel veel schade, maar gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. We zaten wel te wachten op regen, maar dit is teveel van het goede. Of van het slechte."

Een andere buurtbewoner zag het ook gebeuren. "Het kwam opeens en ik zag in de lucht een soort roterende beweging. En die bomen hielden het niet, maar dat is ook niet vreemd. Want ze staan niet stevig. Het is al langer gevaarlijk, ze moeten er echt eens wat aan doen. Die bomen zien er prachtig uit, maar veilig is het hier niet."

Bekijk hier naar een reportage over de ravage in Ewijk:

Wortels door het trottoir

Dat beaamt Jos Thomassen. "De wortels zitten hier helemaal niet diep. De wortels kwamen door het trottoir heen en die hebben ze toen afgezaagd. Dus die bomen worden steeds instabieler. Die hebben geen wortels meer recht naar beneden toe. Ze hebben een heel vlak worteldek, dus dit is wel een gevaar. Want het weer wordt steeds extremer, dus dit kunnen we vaker verwachten."

"We hebben hier al vaker over geklaagd bij de gemeente. Ze zeggen dat ze niet overal tegelijk kunnen zijn. Maar ik ben benieuwd wat de gemeente er nu aan gaat doen. Ik hoop dat ze die hoge bomen er allemaal uitgooien en er iets laags neerzetten."

Bomen veilig na inspectie

De gemeente Beuningen laat weten dat medewerkers eerder inderdaad het trottoir herstelden. "Opdrukkende wortels zorgen voor problemen. Maar de bomen zijn in juli 2018 nog nagekeken en veilig bevonden. In november van dat jaar kregen ze bovendien hun laatste snoeibeurt", zegt een woordvoerster.

Beuningen stuurt eens in de drie jaar een inspecteur langs de bomen binnen de gemeentegrenzen. Wettelijk hoeft dat volgens de gemeente maar eens per vijf jaar.