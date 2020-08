Gevaarlijke stof kwik gevonden bij drugslab Drempt

In de schuur en de grond rondom het drugslab in Drempt is de gevaarlijke stof kwik gevonden. De eigenaar moet dat opruimen. Volgens een onderzoek van een gespecialiseerd bureau zijn er geen risico's voor de volksgezondheid en het milieu ontstaan.

Op 8 mei deed de politie een inval in een schuur aan de Zomerweg. Daar werd crystal meth gemaakt. Drie mannen werden opgepakt: Een 19-jarige Colombiaan, een 29-jarige Mexicaan en een man van 37 uit de Verenigde Staten. De drie verschijnen dinsdag voor het eerst voor de rechter.

Het crystal meth-lab zat in een relatief kleine schuur achter het woonhuis van een gezin met meerdere zonen. Het was vol in bedrijf, er werd - naar schatting - voor tien miljoen euro aan drugs en afgeleiden gevonden. De schuur werd vrij snel daarna door burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst gesloten voor onderzoek.

Kwik in en rondom schuur

De kwik werd gevonden in de grond rondom de schuur, het gaat om lichte verhoging. De grond moet deels worden afgegraven. Ook in de schuur werd kwik aangetroffen. Het interieur moet worden verwijderd en de schuur gereinigd. In een van de gierkelders werd drugsafval gedumpt. Die gierkelder moet worden geleegd en gereinigd. De kelder was afgesloten en er waren geen lekkages.

De gemeente wil van de eigenaar zo snel mogelijk een plan van aanpak zien. Ook draait de eigenaar op voor alle kosten. Als hij dat weigert, gaat de gemeente het zelf opruimen. Dan worden alle kosten op de eigenaar van de schuur verhaald.

Grondwater

Ook het grondwater is licht verontreinigd, het gaat om ammonium. Volgens de gemeente brengt die verontreiniging geen schade aan het milieu. Het grondwater hoeft niet gesaneerd te worden. In een agrarisch gebied komt deze verhoging vaker en het is niet direct te herleiden tot het drugslab.

De inval met zwaarbewapende agenten maakte destijds veel indruk op de buurtbewoners. Iedereen in het dorp was compleet verrast door de ontdekking van het lab. Met de bewoners van wie de schuur is, had de buurt weinig tot geen contact.

zie ook: