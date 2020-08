Chronisch zieke Jelte komt tot rust in Hulshorst: 'Dit is een stukje Afrika'

In het programma Zomer in Gelderland gaan we onder meer opzoek naar de mooiste plekjes in de Gelderse dorpen. Volgens Jelte Boersma is de zandverstuiving in Hulshorst prachtig. Daar komt hij tot rust. "Ik ben chronisch ziek en heb een hersentumor. Nu is mijn leven heel goed, maar wel met ups en downs", vertelt hij. "Als ik dan even verdrietig ben zoek ik graag de stilte op. Dat kan hier." Hij geniet dan van de natuur. "Er verandert iets in mijn hoofd en mijn hart, en ik word rustig."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Zomer in Gelderland.