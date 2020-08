Corona-app te gebruiken in Gelderland, maar niet overal

De GGD's in de Veiligheidsregio's Gelderland-Zuid en Noord- Oost Gelderland werken mee aan een test van de app. De test draait ook in Drenthe en Overijssel. De test moet de app klaarstomen voor landelijke verspreiding in september. Dan komt de app ook beschikbaar voor inwoners van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

De CoronaMelder stuurt meldingen als je de afgelopen dagen in de buurt was van iemand die achteraf corona blijkt te hebben. Die ontmoeting moet zeker vijftien minuten hebben geduurd.

Privacy

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kondigde de app begin april aan. Critici vroegen zich meteen af of de privacy wel goed is beschermd. De app meldt in verband met de privacy niet wie de besmette persoon precies is en deelt verder geen gegevens. De waarschuwing wordt wel verstuurd met instemming van de besmette persoon en de lokale GGD.

Bluetooth

De nieuwe app maakt gebruik van bluetooth en ziet zo of je in de buurt was van iemand die corona blijkt te hebben. Voorwaarde is wel dat beide partijen de app op de telefoon hebben staan.

Thuisblijven na waarschuwing

Mensen die een waarschuwing ontvangen, krijgen het advies in zelfquarantaine te gaan en zich te laten testen op het virus. Door thuis te blijven, vermindert de kans op verspreiding van het virus.

Meer info over de app is hier te vinden. Downloaden kan in de Apple App Store of Google Play Store.