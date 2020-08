Waalbrug toch niet open: belijning niet goed

De Waalbrug bij Nijmegen is maandagochtend toch niet opengegaan, de aangebrachte belijning is niet goed. De Waalbrug zou maandagochtend weer opengaan na anderhalf jaar aan werkzaamheden.

De verwachting is dat de brug over een paar uur wel open kan. De bussen kunnen wel gewoon over de brug. Volgens Marijn Rutten - woordvoerder van Rijkswaterstaat - bleek maandagochtend dat de situatie niet veilig was. "Ik was zelf ook verrast. We doen de weg pas open als het echt veilig is, aan de Nijmeegse kant slingert het verkeer om van rijstrook te wisselen en dat vonden we toch wat krap."

Jeroen Mäkel merkt dat het oorverdovend stil is op de Waalbrug:

Brug om 09.00 uur wel open?

Rijkswaterstaat hoopt dat de brug om 09.00 uur open kan. De werkzaamheden aan de brug zijn al sinds maart 2019 aan de gang en zijn voorlopig ook nog niet klaar. Pas aan het eind van dit jaar zijn er weer vier rijstroken beschikbaar. De afgelopen tijd moest het verkeer over de fietsbanen, afgelopen weekend was de brug zelfs helemaal dicht.

De brug werd de afgelopen tijd gerenoveerd, zo werd er nieuw asfalt aangelegd en is er een stalen constructie onder de brug gebouwd. Ook de bogen zouden geschilderd worden, maar dat bleek veel duurder dan verwacht omdat er op de brug chroom-6 was aangebracht. Dat is giftig.