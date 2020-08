Luuk de Jong schiet Sevilla naar Europa League-finale

De Jong moest aanvankelijk genoegen nemen met een plek op de bank tegen de Engelsen. Na bijna een uur spelen in Köln mocht de aanvaller binnen de lijnen komen voor Youssef En-Nesyri, bij een 1-1 tussenstand.

Die keuze van trainer Julen Lopetegui pakte goed uit. Tien minuten voor tijd dook De Jong vrijstaand op tussen United-verdedigers Aaron Wan-Bissaka en Victor Lindelöf en tikte de Achterhoeker binnen op een voorzet van Jesús Navas.

Finale op 21 augustus

Voor de 29-jarige De Jong was het zijn achtste doelpunt in dienst van de Andalusiërs. In de competitie was hij dit seizoen goed voor zes treffers en in het Spaanse bekertoernooi scoorde hij eenmaal. Dankzij zijn winnende goal van zondag staat Sevilla op 21 augustus in de finale. Wie daarin de tegenstander is, wordt maandag duidelijk: dan spelen Internazionale en Shakhtar Donetsk de andere halve finale.

Sevilla is de laatste vijftien jaar extreem succesvol geweest in het tweede toernooi van Europa. De Spanjaarden wonnen de competitie in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016.