Gelderse boeren omsingelen Mediapark om minister

Volgens de NOS vertrokken de boeren rond 21.30 uur weer, de uitzending van Zomergasten was toen nog bezig.

Rutger van Lier van Farmes Defence Force zegt dat hij met Schouten wil delen welke 'verlammende en verstikkende' uitwerking de regelgeving van het ministerie heeft op boeren. "We zijn gewoon een half administratiekantoor geworden", moppert de Achterhoeker. "We willen niet voortdurend dat theoretische. En als wij niet zeggen 'tot hier en niet verder', dan blijft het maar doorgaan en doorgaan."

De boeren zijn per trekker naar Hilversum gereden. Foto: ANP

"De stad regeert over het platteland", vervolgt Van Lier. "Neem nu de voermaatregel. Die moet zo snel mogelijk van tafel. Een ambtenaar met een stropdas bepaalt even voor ons hoe het in de praktijk zou moeten. Terwijl de boeren zelf al generatie op generatie de praktijk ervaren."

Mediapark omsingeld

De boeren, die gezelschap hebben gekregen van boeren uit andere delen van het land, zeggen dat ze het netjes houden op het Mediapark. De politie is aanwezig om de groep in de gaten te houden. Minister Schouten is nog tot 23.30 uur te gast in het tv-programma. "Tot die tijd blijven wij hier", zegt Van Lier stellig. "We hebben het hele Mediapark omsingeld, dus de kans is groot dat we haar érgens tegen het lijf lopen na afloop."

De voorbije maanden hielden de boeren al meermaals acties in Nederland. Zo trok een grote groep in juni en juli meermaals naar het Malieveld in Den Haag.

