Politie deelt opmerkelijk verhaal: 'Niet tijger doen terwijl je pussy bent'

De politie Nijmegen deelt op Facebook een ervaring uit de nacht van zaterdag op zondag. Twee collega's van de openbare orde werden tijdens het fietsen ingehaald door een auto, waarbij de bijrijder zijn hoofd uit het raam stak en de agenten verwensingen toebeet.

"De collega's fietsen achter de auto aan, maar konden de auto uiteraard niet bijhouden. Toen de bijrijder dit in de gaten had, was hij kennelijk nog niet klaar met zijn relaas. Hij ging nog verder uit het zijraam hangen waarna hij doorging met het uiten van beledigingen richting de collega’s", vervolgt de politie.

Kenteken genoteerd

Inmiddels was het kenteken van de auto wél genoteerd en doorgegeven. Meerdere eenheden zetten de zoektocht in naar het bewuste voertuig en hielden de auto vervolgens staande op de Graafseweg. De bijrijder ontving een boete van 300 euro voor het beledigen van ambtenaren in functie.

Van een grote mond was toen overigens geen sprake meer, stelt de politie Nijmegen. 'Tijdens en na zijn aanhouding was hij zo mak als een lammetje en had hij het lef niet meer om beledigingen te uiten. Dit was een duidelijk gevalletje van: 'niet tijger doen terwijl je pussy bent'."