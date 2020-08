Rapport: Zaltbommel liet situatie rond 'terrorbuurman' escaleren

De frustratie in Delfzijl is dat Zaltbommel een probleem dat lange tijd in die gemeente speelde 'naar boven' heeft verplaatst. Kees D. zorgde tientallen jaren voor overlast in de Schoolstraat in Gameren. Hij achtervolgde meisjes in de straat, vloekte er buiten op los, reed staand op zijn motor door de straat en reed zelfs een keer een schoolplein op toen daar kinderen aan het spelen waren.

Baksteen op het hoofd

Het dieptepunt volgde in oktober 2017. D. sloeg zijn overbuurman met een baksteen op het hoofd. De man liep daarbij een wond van twee à drie centimeter diep op, boven zijn oog. D. werd veroordeeld tot twee jaar cel voor poging tot doodslag en kwam later terug in de straat. Uiteindelijk kocht de gemeente Zaltbommel zijn woning voor 265.000 euro, waarna D. naar Woldendorp vertrok.

De man zorgt nu ook dáár voor problemen. Er zit zelfs iemand ondergedoken en buurtbewoners willen bij RTV Noord alleen anoniem hun verhaal doen. Raadsleden in Delfzijl hebben nu forse kritiek op Zaltbommel. Eduard Mulder van de VVD zegt dat de problemen voor de korte termijn zijn opgelost in Gameren, maar niet in Woldendorp. Nick Boersma van Lokaal Belang Eemsdelta voegt toe: "Eigenlijk heeft Zaltbommel ons opgezadeld met dit probleem. Het is symptoombestrijding."

In een eindrapport van onderzoeksbureau B&A, dat werd opgesteld in opdracht van het college van b en w in Zaltbommel, staat dat het handelen van Zaltbommel juist escalerend heeft gewerkt. In het rapport staat een volledige tijdlijn van de casus 'Schoolstraat Gameren'.

'Vervelend dat het niet goed gaat'

De gemeente laat in een reactie weten: "Meneer heeft zijn woning vrijwillig verkocht, heeft zijn straf uitgezeten en mag gewoon ergens anders een woning kopen en daar gaan wonen. Vervelend dat het in zijn huidige woonplaats niet goed gaat met hem en de buurt. Het is verder niet aan ons om hier uitspraken over te doen."

In de Schoolstraat in Gameren is de rust inmiddels weer teruggekeerd. Veel huizen zijn sinds het vertrek van D. verkocht en een groot aantal nieuwe bewoners heeft zijn intreden gedaan in de straat. Het huis van D. staat nog steeds leeg. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland opgelucht te zijn met het vertrek van D., maar geven ook aan dat ze nog steeds niet blij zijn met de situatie. Een bewoonster had liever gezien dat D. de juiste hulp had gekregen in plaats van dat de gemeente hem uitgekocht heeft en het probleem nu is verplaatst naar Groningen. Volgens de bewoonster zijn er alleen maar verliezers in dit verhaal.

