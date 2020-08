Bram van de Worp (76), de man die de Sint naar Arnhem haalde, is overleden

Bram van de Worp is vrijdag op 76-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Arnhem. Van den Worp genoot bekendheid als voorzitter van de stichting die jaarlijks de aankomst van Sinterklaas in Arnhem op zich nam.

Secretaris Albert van den Brul spreekt van een groot verlies. "Op de eerste plaats natuurlijk voor zijn echtgenote, zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Maar ook voor onze stichting die hij ongeveer 20 jaar als voorzitter heeft geleid en gediend bij de organisatie van de intocht van Sinterklaas in Arnhem."

"Mede door zijn ervaring en zijn vermogen om anderen te stimuleren werd de intocht elk jaar weer een feest voor de Arnhemse kinderen. Een feest waar nog nooit enige wanklank bij was te horen", zegt Van den Brul.

Onenigheid in commissie

Vorige maand kwam er onenigheid in de Arnhemse intochtcommissie. De vraag of de intocht met zwarte of bruine pieten moest worden gedaan zorgde voor verdeeldheid. Uiteindelijk stapten drie bestuursleden op. Zij lieten weten dat ze met ontsteltenis kennis hadden genomen van uitspraken die Bram van de Worp had gedaan in een interview met de Gelderlander. Daarin noemde hij verwijten over racisme 'gezeur' en zei hij 'niks te kunnen met rare opmerkingen van jonge jongens, die net om de hoek komen kijken'.

De hele pietendiscussie deed de voorzitter zeer, zegt secretaris Van den Brul nu in het memoriam dat hij schreef over Van de Worp. "Het was steeds meer een laveren tussen fanatieke voor- en tegenstanders, waardoor heel gemakkelijk het gevoel kon ontstaan dat de stichting het nooit goed kon doen."

"Als boegbeeld van onze stichting raakte hem dat in hoge mate. Desalniettemin heeft hij zich wel degelijk ingespannen om, zij het in eigen tempo, mee te gaan met de maatschappelijke beweging, maar daarbij ook oog te hebben voor de opvattingen van hen die samen met hem vorm gaven aan het Sinterklaasfeest", aldus Van den Brul.

De stichting hoopt met Van de Worp in hun gedachten verder te kunnen gaan op de weg die hij samen met hen uitstippelde.