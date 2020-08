Tóch introductiedagen in Wageningen: 'Alles beter dan kennismaken via de laptop'

In tegenstelling tot bijna alle andere studentensteden heeft de organisatie in Wageningen de gewaagde keuze gemaakt om, ondanks de coronamaatregelen, studenten toch zo veel mogelijk naar Wageningen te laten komen voor hun introductietijd. De anderhalvemeterregel moet wel worden gehandhaafd.

Jessie Beirnaert is voorzitter van de organisatie. Zij klinkt meer dan tevreden over het verloop van de introductiedagen tot nu toe. "Ik vind het eigenlijk heel goed gaan", zegt ze. "Iedereen doet heel erg zijn best om gewoon die afstand te bewaren. Ja, soms moeten wij corrigeren. Maar eigenlijk beseft iedereen dat het gewoon nodig is."

Tegenslag

Als voorzitter moest Beirnhaert vorige week donderdag, vlak na de persconferentie van premier Mark Rutte, wel een tegenslag incasseren. Er stonden namelijk bijeenkomsten gepland waarbij nieuwe studenten een bezoek zouden brengen aan de panden van studentenverenigingen. "Maar na de persconferentie hebben de gemeente en de veiligheidsregio - behoorlijk last-minute - laten weten dat het niet mocht. Dus dat hebben wij moeten afgelasten."

Nog genoeg te doen

Toch blijft er nog genoeg te doen. Studentenverenigingen hebben nu marktkraampjes opgezet op de grasvelden voor de gebouwen van de universiteit. Dat zou helemaal coronaproof zijn. De 19-jarige Mirte loopt er rond. Ze is nuldejaars en vindt het wel gezellige introdagen, zegt ze. "Er is nog best veel te doen. En je ziet zo nog best veel mensen", zegt ze. Om niet veel later toe te geven dat het toch even wennen is.

"Je bent gewend mensen een hand te geven als je ze wil leren kennen, maar dat kan nu natuurlijk niet. Nu moet ik ze nadrukkelijk om hun naam vragen. Je gaat zo nu en dan ook automatisch wat dichter bij elkaar staan. Mensen hebben mij ook al een paar keer op de anderhalvemeterregel gewezen."

Anders, maar wel de beste optie

Jesse de Jongh heeft vorig jaar in het pre-coronatijdperk de introdagen doorlopen. Deze maand is hij als ervaren student begeleider van nieuwkomers. "Het is goed dat we het zo doen", zegt hij. "Natuurlijk blijft het jammer dat we door corona alles hebben moeten aanpassen, maar dan nog is dit beter. Anders hadden de nieuwe studenten via schermen van hun laptop met elkaar kennis moeten maken."

Dinsdag tweede groep

Komende dinsdag begint een tweede groep, die bijna duizend studenten groot is, aan hun introductiedagen in Wageningen.