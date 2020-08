Massa's dode vissen in de Berkel: waterschap denkt oorzaak te kennen

In de rivier de Berkel in Rekken zijn dit weekend veel dode vissen aangetroffen. Naar schatting gaat het om tientallen tot wel honderd vissen. De dieren zijn gevonden bij de stuw in Rekken, waar water uit Duitsland zich verzamelt en onze provincie binnenstroomt.

Rob Immink, manager waterbeheer bij het Waterschap Rijn en IJssel, zegt dat het om zowel grote als kleine vissen gaat. Hij heeft wel een vermoeden hoe de dode vissen daar zijn gekomen, maar dat moet nog bevestigd worden door middel van onderzoek.

Overstort

Immink denkt dat 'overstort' de boosdoener is: flinke regenbuien in het Duitse deel van de Berkel. Die zorgt ervoor dat het riool overstroomt, waardoor organisch materiaal in het water terechtkomt. In combinatie met de hoge temperaturen leidt dat tot een zuurstoftekort in de Berkel, waardoor de vissen bezwijken.

De dode vissen worden uit de Berkel gehaald en tijdelijk ingevroren, zodat de doodsoorzaak later nog onderzocht kan worden. "We denken dat het door zuurstofproblemen komt, maar dat willen we nog onderzoeken."

Voor mensen is er geen gevaar, zegt Immink.