Arnhem gaat strenger controleren tijdens evenementen

De gemeente Arnhem gaat de komende evenementen in de stad extra scherp controleren op het naleven van de coronaregels. Dat zegt locoburgemeester Ronald Paping zondag. Arnhem reageert daarmee op de kritiek die online losbarstte op een feest in het Coehoornpark, waarbij een dansende menigte geen anderhalve meter afstand hield.

"Dit is een dikke middelvinger naar de horeca en iedereen die goed bezig is", zei René Kraaijenbrink van Arnhem Centraal na het zien van de beelden. De kritiek werd aangezwengeld door Lourens Trimp, ook bekend als DJ Lourenz. Hij plaatste een filmpje van het feest op Facebook. "Ik vind dit echt bijzonder dat dit kan. Ik draai ook in Arnhem, maar mijn publiek mag alleen maar zitten. Als er iemand gaat staan, wordt diegene naar zijn plek gewezen. Daarnaast nemen cafés geen dj's meer in dienst, want dat geeft teveel risico. Dan doet het gewoon enorm veel pijn als ik dit zie. Dit soort feestjes voorkomen dat wij straks weer normaal weer mogen draaien", zei hij zondag tegen Omroep Gelderland.

'1,5 meter moet buiten'

Volgens de gemeente is er geen verbod op het organiseren van evenementen en zijn ze onder bepaalde voorwaarden ook weer toegestaan. Voor het Coehoornpark is een vergunning aangevraagd en verleend, zo zegt de gemeente Arnhem. "Voor dit evenement gold wel de richtlijn dat bezoekers anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Er gelden geen richtlijnen ten aanzien van zitplaatsen, gezondheidscheck en registratie", aldus de gemeente.

Extra controle

De gemeente zegt de beelden op Facebook gezien te hebben en contact te hebben opgenomen met de organisatie. "We hebben onze zorg uitgesproken of de anderhalve meter afstand voldoende wordt gehandhaafd door de organisatie. Dat is op basis van deze beelden niet onomstotelijk vast te stellen. We hebben aangegeven de komende evenementen verscherpt te controleren en het evenement onmiddellijk te zullen beëindigen als de richtlijn niet wordt nageleefd", aldus Paping.

Tot slot zegt de locoburgemeester dat de evenementen gewoon doorgang moeten kunnen vinden met naleving van de regels. "We willen allemaal plezier beleven aan evenementen en gunnen het ook aan iedereen in de evenementenbranche die het moeilijk hebben gehad de laatste maanden. Het organiseren van evenementen blijft echter alleen mogelijk indien iedereen, organisatie en bezoekers, de regels naleven.”