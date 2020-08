Man (39) verdacht van meerdere autobranden in Arnhem

De 39-jarige man uit Arnhem die is opgepakt voor een reeks autobranden in zijn woonplaats, wordt verdacht van het in brand steken van twee auto's en een poging tot brandstichting. Dat bleek dinsdag bij de rechtszaak. De rechtbank boog zich voor het eerst over de zaak.

Arnhem wordt sinds eind april geteisterd door autobranden. Begin mei werd een 39-jarige man uit die plaats opgepakt op verdenking van meerdere brandstichtingen.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte geprobeerd in de nacht van 20 op 21 april een Porsche Carrera in brand te steken door een aanmaakblokje onder de wagen te leggen en aan te steken. Die poging mislukte, maar twee dagen later zou hij wel een BMW, een Renault en een kliko in de as hebben gelegd. De man zit nog vast.

Een week na zijn aanhouding werd een 42-jarige vrouw uit Arnhem opgepakt. Zij wordt verdacht van brandstichting in haar woonplaats op 11 april, waarbij een auto en een schutting verbrandden. De rechtbank bekeek ook haar zaak dinsdag voor het eerst. Beide rechtszaken zijn nog niet inhoudelijk behandeld.

Serie autobranden niet opgelost

Met de aanhoudingen kwam er geen einde aan de reeks autobranden in Arnhem. De dader(s) sloegen vooral toe in de wijken Klarendal en Presikhaaf. Tot eind juli zijn zeker 35 auto's en busjes in vlammen opgegaan. Daarna was het even rustig, maar afgelopen vrijdag was het weer raak.

