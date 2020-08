Deze Doetinchemse hockeyer speelt plotseling in de absolute top

"Ik wilde graag mijn droom waarmake,n door op hoog niveau te gaan hockeyen. Dat lukt nu bij Klein Zwitserland, een heel grote naam in het hockey. Ik kom uit Doetinchem en heb daar mijn hele jeugd gespeeld", vertelt David. "Daarna heb ik een uitstapje gemaakt van twee jaar naar Nijmegen. Daar speelde ik al op landelijk niveau. Vervolgens ging ik studeren. Ik wilde het qua hockey rustiger aan doen en ben weer bij mijn vrienden in Doetinchem gaan hockeyen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bijzondere connectie

"Na een dag of vijf kwam ik er al achter dat het niet was wat ik wilde. Het niveau was zo veel lager dan wat ik gewend was in Nijmegen. En dus koos ik ervoor om weer hoger te gaan hockeyen. En via via ben ik bij Klein Zwitserland terechtgekomen."

De via via is wel bijzonder. "Ja, mijn tante uit Den Haag heeft een vriendin met connecties bij Klein Zwitserland. Via haar kon ik een keer meetrainen en toen kreeg ik te horen dat ik er officieel bij zit. Ik ga nu vanuit Doetinchem naar Den Haag. Daar train ik en slaap ik bij mijn tante. En als ik wat dagen rust heb, rijd ik weer terug naar Doetinchem, naar mijn ouders. Ik zoek wel een kamer in Den Haag en ga mijn studie hbo-rechten daar ook proberen te vervolgen."

Trotse tante

David mikt op succes bij Klein Zwitserland. "Ik wil kijken wat voor mij het hoogst haalbare is. Ik wil hier vol voor gaan. Ik leer elke training en elke wedstrijd ontzettend veel en ben hartstikke blij dat ik tussen dit soort jongens kan hockeyen. Mijn tante komt vaak kijken en is heel trots."