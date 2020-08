'Dikke middelvinger naar iedereen'; flinke kritiek op feest Arnhem

Er is flinke kritiek op een feest van Poppuppark 026 in Arnhem. Op filmpjes op sociale media blijkt dat bezoekers van dat feest flink uit hun bol gaan en zich niet aan de anderhalvemetermaatregel houden. "Dit is een dikke middelvinger naar de horeca en iedereen die goed bezig is", zegt René Kraaijenbrink van Arnhem Centraal.

De kritiek werd aangezwengeld door Lourens Trimp, ook wel bekend als DJ Lourenz. Hij plaatste een filmpje van het feest op Facebook. "Ik vind dit echt bijzonder dat dit kan. Ik draai ook in Arnhem, maar mijn publiek mag alleen maar zitten. Als er iemand gaat staan, wordt diegene naar zijn plek gewezen. Daarnaast nemen cafés geen dj's meer in dienst, want dat geeft teveel risico. Dan doet het gewoon enorm veel pijn als ik dit zie. Dit soort feestjes voorkomen dat wij straks weer normaal weer mogen draaien", zegt hij zondag tegen Omroep Gelderland.

De pijn is er bij de dj, die graag zelf ook weer iedereen zou zien willen dansen. "Natuurlijk, iedereen wil terug naar normaal. Als ik zou draaien, zou dit beeld mij kippenvel geven. Maar het kan gewoon even niet. De organisatie van dit feest had moeten ingrijpen en als dat dan niet lukt, dan hadden ze het stil moeten leggen."

'Dikke middelvinger'

René Kraaijenbrink van de Arnhemse partij Arnhem Centraal is het daarmee eens. "Ik ben pislink door dit filmpje. Waar is onze burgemeester? Hij heeft de mond vol van veiligheid, maar als je dit filmpje ziet dan is dit een middelvinger naar de horeca en iedereen die goed bezig is."

Hij stelt dan ook vragen aan het gemeentebestuur. "Alle regels worden overtreden. Dit moet per direct stoppen. Wij willen weten hoe dit mogelijk is, of iedereen wel geregistreerd was en wie er een vergunning heeft gegeven. Burgemeester Ahmed Marcouch loopt overal popiejopie te doen, maar laat het in Arnhem uit de klauwen lopen."

'Dit kan gewoon niet'

De organisatie van het feest, dat de afgelopen weken twee keer heeft plaatsgevonden, is Poppuppark 026. Sikko Cleveringa van de organisatie snapt dat er ophef is ontstaan over de beelden en trekt ook het boetekleed aan. "Dit kan gewoon niet. Dit gaat de grens over. Op dat moment was ik ook aanwezig bij het feest en ben ik een paar keer door het publiek heen gelopen om mensen uit elkaar te houden en heb gevraagd of iedereen weer wilde gaan zitten. Daar werd goed op gereageerd, maar aan het eind van de avond zocht iedereen toch de grens weer op."

En dat snapt Cleveringa wel. "Iedereen is blij dat feesten weer gehouden kunnen worden, tot op een bepaalde hoogte. Dj's zijn daarnaast ook gewend om naar een bepaald hoogtepunt op de avond toe te werken. En dan probeer je iedereen wel aan de regels te laten houden, maar dat is die bewuste avond niet gelukt."

'Achteraf baal je ervan'

Ook bij een tweede feest ging het niet helemaal goed. "Dat was ook heel kortstondig. Maar het zijn incidenten, momentopnames. We hebben zelfs de dj even gestopt en het feest stilgelegd. Dat het soms niet goed gaat, daar baal je achteraf van. Wij weten echt wel dat het heel belangrijk is om de regels te respecteren. Covid-19 is geen grap, wij nemen dat ook serieus. en gaan er zeker niet laconiek mee om", aldus Cleveringa.

'Onduidelijke regels'

Maar Cleveringa wil nog wel even de aandacht vestigen op soms onduidelijke regels. "Er zijn ongelijke grenzen tussen horeca en evenementen in de open lucht. Overal moet je anderhalve meter afstand houden, maar als je een dansworkshop geeft vervalt die regel ook. Bij een dansfeest moet je dus de afstand bewaren, bij een dansworkshop niet. Dat is gek. En dat is ook moeilijk uit te leggen aan het publiek. Dus ik snap wel dat buitenstaanders dit zien en denken: wat gebeurt hier."

Reactie gemeente

De gemeente Arnhem laat zondag weten met een reactie te komen. Die was er zondagmorgen nog niet. Maar de organisatie hoopt dat dit voorval met een sisser afloopt. "We zijn in nauw contact met de gemeente. Zij geven altijd grenzen aan en denken mee. Daar heb ik respect voor. We hopen dat we onze vertrouwensrelatie niet beschaamd hebben."