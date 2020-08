Patrick staat op de Rijn de politie bij: 'Op 100 meter is een zwemmer net een eend'

Het is direct raak op de Rijn bij Arnhem, als we meevaren op Patricks boot met snelheden van bijna 100 kilometer per uur. Die kan nog net met zijn voormalige politieboot een speedboot inhalen. Na een armgebaar van Patrick mindert de schipper vaart en kan Patrick hem aanspreken. "We zijn op de regels aan het letten", zegt Patrick tegen de schipper.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Oppassen geblazen

De schipper in kwestie hield net op tijd zijn snelheid in, want bij de Arnhemse strandjes even verderop is de maximumsnelheid toch echt 20 kilometer per uur. Met zwemmers is het oppassen geblazen. "Ik moet eerlijk zeggen: als er iemand zwemt, dan is diegene bijna niet te zien", vertelt de schipper. "Je ziet alleen een bolletje."

Even later waarschuwt Patrick een zwemmer die in de vaargeul zwemt. "Door de weerspiegeling van het water lijkt een gezicht van 100 meter afstand net een eend", legt Patrick uit. "Als dus iemand te hard vaart en een zwemmer zwemt buiten de kribben, dan gaat dat vaak bijna fout."

Boetes

Patrick helpt de politie, omdat die volgens hem te weinig boten heeft om alles en iedereen te kunnen controleren. Hij mag als gebiedsbeheerder geen boetes uitdelen. "Ik kan ze alleen maar wijzen op het gevaar en vragen om begrip. Want het is levensgevaarlijk."