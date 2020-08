Theo Janssen wil spelers door laten stromen naar eerste elftal Vitesse

Zijn ploeg verloor dit weekend met 5-1 van Go Ahead Eagles, maar daarvoor waren wel verzachtende omstandigheden. "Wij misten tien basisspelers, die deden mee met Onder 21. Maar dat je met 5-1 aan de broek krijgt, dat kan absoluut niet. Het stond achterin niet goed. We gaven teveel ruimte weg en het middenveld werd niet gevolgd, waardoor er vaak een overtal was. Ik heb tegen die jongens gezegd: jullie willen graag in de basis spelen en dit zijn de wedstrijden waarin je dat moet laten zien. Maar je staat nu niet met 1-0 achter, maar met 3-0. Dus ze hebben een lange weg te gaan om weer in aanmerking te komen voor de eerste elf."

"We zijn bezig met jonge spelers en talenten en daar probeer je mee te variëren en op andere posities te zetten. Je wilt ze helpen en beter maken. Maar vandaag wil je dan dat je goed speelt en bepaalde dingen terug ziet. Ik heb weinig teruggezien."

De Arnhemmer werkt nu met spelers van een leeftijd, waarop hij zelf al in het eerste van Vitesse speelde. "De uitzonderlijke talenten die op zestienjarige leeftijd al hun debuut maken in het eerste, zijn er niet heel veel meer. Spelers krijgen nu pas later de kans om bij een eerste elftal aan te sluiten. Daarom ben ik blij met Daan Huisman en Million Manhoef al bij het eerste zitten en dat Enzo Cornelisse mee traint en soms al mee doet. Dat is een goede ontwikkeling."