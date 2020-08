Rick Dekker: 'Snel fit en basisspeler bij De Graafschap'

Vijf maanden geleden maakte Rick Dekker bij PEC Zwolle voor het laatst minuten in een wedstrijd. Zaterdag mocht hij eindelijk weer, in het shirt van De Graafschap."Ik denk dat ik er sta als de competitie begint."

Na een uur mocht de 25-jarige middenvelder zijn opwachting maken op De Vijverberg tegen Heerenveen. Dekker deed dus een half uurtje mee in het oefenduel dat De Graafschap met 5-1 won. "Dit is mijn begin", vertelde hij. "Ik moet fit gaan worden, maar ben ontzettend blij dat ik weer op het veld sta. Begin maart was mijn laatste wedstrijd met PEC Zwolle."

Achterstand

"Het is heel anders als je alleen voor jezelf bezig kunt zijn. We trainden met Zwolle door tot halverwege mei, maar daarna heb ik niet meer met een groep op het veld gestaan en moet je alleen aan de slag. Dat is niet te vergelijken", verklaart Dekker zijn achterstand op fysiek gebied.

Sterke selectie

Dekker speelde zes jaar voor de Overijsselse club. De Graafschap pikte hem op nadat de clubleiding van Zwolle had aangegeven de noeste middenvelder niet meer nodig te hebben. "Ik heb daar een mooie tijd gehad, maar moest weg. Dan wordt je wel getriggerd om het ergens anders te laten zien. Hier staat een sterke selectie. Dit wist ik en dat zie ik op de trainingen. Eerst fit worden en dan moet ik er staan."

Hij richt zich op het begin van de competitie, voor De Graafschap is dat op 31 augustus thuis tegen FC Den Bosch. "Ik denk dat ik dat haal. En als ik fit ben moet ik basisspeler zijn hier", aldus Dekker die werd geboren in Lekkerkerk en ook een aantal jaren in de jeugd van Feyenoord speelde.

Noodoplossing

Daar speelde hij ook wel eens centraal achterin. "Maar dat is echt een noodoplossing", schetst Dekker. "Onder Van 't Schip en Stegeman heb ik daar ook wel eens gestaan bij PEC, maar hier bij De Graafschap ben ik echt gehaald als middenvelder. Mijn plannen? Dat is promoveren met deze club. Daar hebben we ook de spelers voor."