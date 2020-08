Atleet Thijmen Kupers wint direct bij rentree

De 28-jarige atleet uit Lengel won bij de Next Generation Athletics in Nijmegen de 1500 meter in een tijd van 3 minuten 44 seconden en 94 hondersten. Hij bleef Noah Baltus met bijna twee seconden voor. Kupers was in 2020 nog niet in actie gekomen. Het NK Indoor in februari moest hij door een blessure laten schieten.

De Achterhoeker mikt nu vooral op het NK Outdoor over twee weken in Utrecht. Hij is veelvoudig kampioen op de 800 meter. Zijn laatste outdoortitel dateert uit 2017. Door blessures miste hij de laatste twee nationale kampioenschappen.

Bij het discuswerpen was Léon Mak uit Heerde won het discuswerpen in Nijmegen met een afstand van 43,32 meter. En ook bij het polsstokhoogspringen was hij de beste met een sprong van 4,80 meter.