Letsch ziet Vitesse groeien, Doekhi blij met eerste goal

De Duitse hoofdcoach was daar tevreden mee, maar was vooral tevreden dat Vitesse zich onder andere omstandigheden opnieuw staande hield. Het bezoek aan Eindhoven was namelijk wel anders dan de voorgaande vier duels in de oefencampagne, legde Letsch uit.

"Dit was geen normale oefenwedstrijd. De sfeer was geweldig en we speelden in een groot stadion met de nodige toeschouwers. Daar genoten we van, allemaal", aldus de man die eind mei voor twee jaar tekende in Arnhem. Dat Vitesse ook deze test doorstond, levert volgens hem extra zelfvertrouwen op.

Driemansverdediging voor Vitesse

Letsch koos zaterdag tegen PSV voor een variant met drie spelers in de verdediging: Eli Dasa, Riechedly Bazoer en Danilho Doekhi. Dat Bazoer in de laatste linie speelde was opvallend. "We wilden vandaag iets nieuws uitproberen, met drie man achterin", lichtte de trainer desgevraagd toe. "Onder wie dus Bazoer. Ik denk dat het een optie is hem daar neer te zetten, ik vond dat hij het goed deed."

Vooralsnog heeft Letsch niet het plan altijd met een driemansverdediging te spelen. "Als wij tegen een tweemansaanval spelen, dan is het in ons voordeel om met drie man op te bouwen. Vandaag was daar de perfecte gelegenheid voor. En Bazoer is daar heel goed in, hij is erg slim aan de bal. Het is niet zo dat we dit vanaf nu constant gaan doen, maar het is wel een optie voor ons in wedstrijden."

De competitie begint voor Vitesse over een kleine maand: RKC Waalwijk is op 13 september de eerste tegenstander. Of de Arnhemmers voor die tijd nog nieuwe spelers verwelkomen, liet trainer Letsch in het midden. "Ik ben blij met wie we hebben. De transferperiode loopt nog en het met name de taak van de sportief directeur om te kijken welke kansen zich nog voordoen op de markt. Ik ben niet degene aan wie je moet vragen wie we er nog bij moeten halen. Dat ligt bij hem, ik doe het met de spelers die ik tot mijn beschikking heb."

Doekhi blij

Voor Danilho Doekhi was de wedstrijd tegen PSV een bijzondere: hij tekende voor zijn eerste goal in het geel-zwart van Vitesse. "Daar ben ik blij mee", reageerde de verdediger, om er meteen ambitieus aan toe te voegen dat er hopelijk meer zullen volgen. "Helaas was dit er eentje in een oefenwedstrijd. Die telt dus niet mee voor de statistieken, maar de kop is er wel af. Ik hoop er in de competitie ook een paar te kunnen maken."