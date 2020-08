Tannane wil bij Vitesse kans 'op 10' nu pakken

Oussama Tannane staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in dienst van Vitesse. De 26-jarige aanvaller trok vorig jaar zomer van Saint-Étienne naar Arnhem en maakte vijf doelpunten in zeventien duels. In een vrije rol hoopt hij in het nieuwe seizoen nog beter tot zijn recht te komen, zegt hij.

Zaterdagavond had hij zo'n vrije rol in de oefenwedstrijd tegen PSV (1-1). En dat beviel hem prima. "Ik ben een speler die graag de bal heeft, in de voet", aldus de aanvaller. "Ik kan een mannetje uitspelen en iemand voor de goal zetten. Dat is de plek waar ik vrij kan voetballen."

Plek in het centrum

Hoewel Tannane van origine een vleugelspeler is, voelt hij ook veel voor een plek in het centrum. "De buitenkant ligt me, maar ik ben liever voor de goal", zegt de meervoudig Marokkaans international. Zich nu al vastpinnen op een aantal goals doet hij niet. "Ik heb voor mezelf een doel gesteld. Voor mij levert dat een beetje druk op, maar dat is alleen maar mooi."

De ontmoeting met PSV was voor Vitesse al het vijfde oefenduel in de voorbereiding. Tegen zowel Jong FC Utrecht (3-3) als FC Volendam (0-5), Westerlo (4-2) en SC Heerenveen (1-2) bleef de ploeg ongeslagen en daar bracht PSV dus geen verandering in. Toch wil Tannane niet nu al tevreden zijn, zegt hij. "Elke wedstrijd is een test. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. We zien uit naar de volgende tegenstander."

