Hamdaoui krijgt vleugels bij De Graafschap en toont vorm en klasse

Hamdaoui is een echte publieksspeler. Als hij in vorm is en het op zijn heupen heeft, kom je voor de 27-jarige aanvaller naar het stadion. Een kleine 500 fans van De Graafschap waren zaterdagmiddag getuige van een heerlijk potje voetbal met in de hoofdrol de kleine Hamdaoui.

"Ik kwam vanaf de eerste minuut lekker veel aan de bal. Soms is het ook dat je een kwartier moet wachten en een rotbal krijgt. Dat is vervelend en dan lijkt het al snel dat je een slechte wedstrijd speelt, maar nu zat ik er goed in en kon ik fijn combineren", vertelde Hamdaoui na de eclatante 5-1 zege in de perskamer van De Graafschap.

Snel uit de dribbel

De linksbuiten maakte zelf de 1-0 en was betrokken bij de drie goals daarna. Vervolgens werd hij gewisseld en maakte De Graafschap via Konings nog een vijfde treffer. "Bij de 1-0 ging ik naar mijn goede been en schoot snel uit de dribbel. Dat is lastig voor een keeper en hij was echt goed in de hoek. Dus ja, misschien wel een typische Hamdaoui-goal", lachte de opvallendste speler van de avond.

Druk en tempo

"Laten we niet te vroeg pieken", ging Hamdaoui verder. "Het is zaak vooral zo constant mogelijk te worden. Ook als ik in wedstrijden niet zo veel aan de bal kom, moet ik zorgen dat het secuur is. Dan maar even geen acties. Daar werk ik aan. Het is maar voorbereiding, alleen moet je ook stellen dat ons spel echt goed was. Vanaf het begin een goed tempo en veel druk. En als wij gaan voetballen, hoef je niet al teveel energie te leggen in het druk zetten. Dan hebben we genoeg kracht voor het aanvallende en dat heb je vandaag kunnen zien."

Hamdaoui staat te popelen om weer echte wedstrijden te spelen voor De Graafschap. Zijn seizoen eindigde extra zuur, omdat de vleugelspits uit tegen FC Dordrecht een oliedomme rode kaart opliep. "Dat was verschrikkelijk, want daarna was ik ook nog eens twee duels geschorst. Dus inderdaad, ik heb er extra veel zin in."

Bekijk de video: