NEC slaat modderfiguur tegen Duitse vierdeklasser

NEC is er zaterdag niet in geslaagd zijn vijfde oefenwedstrijd in winst om te zetten. Op bezoek bij het Duitse SV Straelen stichtten de Nijmegenaren nauwelijks gevaar en werd met liefst 3-0 verloren.

NEC startte met Edgar Barreto op het middenveld: de 36-jarige Paraguayaan keerde deze zomer terug op het oude nest en kreeg zaterdag van meet af aan de gelegenheid zich te laten zien. Met de routinier binnen de lijnen toonde NEC zich het eerste kwartier bovenliggend, maar slaagde het er niet in de Duitsers serieus te verontrusten.

De beste mogelijkheden waren in die fase voor Ole Romeny en nieuwkomer Elayis Tavsan, maar zij schoten beiden voorlangs. Even later zag Jonathan Okita een schot gekraakt worden.

Eerste Duitse gevaar

Tegenstander SV Straelen, dat vorig seizoen kampioen werd op het vijfde niveau in Duitsland en daarmee promoveerde naar de Regionalliga West, zette er niet veel tegenover. De club van Nederlanders Ferry de Regt, Terence Groothusen, Sem de Wit en Jelle van Benthem werd pas tien minuten voor rust gevaarlijk, toen een schot over het doel van Norbert Alblas zeilde.

In de tweede helft bleef Barreto aan de kant: in zijn plaats kwam Syb van Ottele binnen de lijnen. Twintig minuten later voerde trainer Rogier Meijer nog drie wissels door en versterkten Terry Sanniez, Joep van der Sluijs en Anton Fase het elftal bij NEC. Later kwam ook Lars Rebergen daar nog bij.

Straelen zet aan en scoort driemaal

Veel effect sorteerden de wissels niet. Het was de thuisclub die de betere kansen hield, al waren die niet enorm. Doelman Alblas maakte een vrije trap onschadelijk en kon even later een schot gemakkelijk oppakken. Na zeventig minuten viel de 1-0 alsnog: Cagatay Kader tikte binnen na een vrije trap vanaf de rechterkant.

Acht minuten later deed Straelen er nog een schepje bovenop en kopte De Regt raak uit een corner vanuit dezelfde hoek (2-0). NEC boog het hoofd en liep tot overmaat van ramp ook nog tegen een derde tegengoal aan: Yassine Bouchama profiteerde van zwak verdedigend werk en zorgde voor 3-0.

Dinsdag vervolgt NEC de oefencampagne met een thuiswedstrijd tegen TOP Oss. Daarna volgen nog ontmoetingen met RKC Waalwijk (22 augustus) en FC Groningen (4 september).

Uitslagen voorbereiding NEC



SV Straelen (Dui) - NEC 3-0



VV UNA - NEC 1-3

Sturing, Van Ottele, Velikonja



NEC - SC NEC 2-2

Van Ottele, Romeny



De Treffers - NEC 0-2

Beekman, Okita



NEC - Galacticos Academy 8-0

Sellouf (2x), Okita (2x), Fase, El Karouani, Tavsan, Odenthal