Scherp en sterk De Graafschap legt Heerenveen over de knie

De Graafschap heeft zich uitstekend hersteld van de matige oefenwedstrijd vorige week tegen Volendam. Eredivisieclub SC Heerenveen kreeg met 5-1 klop. In Doetinchem was de ploeg van Mike Snoei in beide helften de baas.

De Graafschap, nog zonder de nieuwe aanwinst Opoku, begon stormachtig en zette direct druk op Heerenveen. Binnen vijf minuten was de thuisploeg dichtbij de eerste goal. Hamdaoui zette met een listig balletje Lieftink voor het doel die hard de lat raakte. De Graafschap opende sterk onder het toeziend oog van ongeveer 500 toeschouwers die alle ruimte hadden op de tribunes van De Vijverberg..

Ook Heerenveen, vorige week nog verslagen door Vitesse, kreeg via Veerman een kans maar de nieuwe keeper van De Graafschap De Boer bracht redding. Na een half uur goed voetbal van de Superboeren zorgde Hamdaoui voor de verdiende voorsprong. De rappe vleugelspits trok vanaf links naar binnen en schoot raak in de lange hoek.

Overtuigend De Graafschap

Vijf minuten later legde Hamdaoui de bal panklaar voor Van Mieghem die een vrije doortocht had richting keeper Kroessen. De rechtsbuiten schoot rakelings naast. De toeschouwers die naar het oefenduel waren gekomen, kregen een aantrekkelijke middag voorgeschoteld. De Graafschap gaf achterin nauwelijks iets weg en kwam na een iets mindere fase ook in het laatste deel van de eerste helft weer overtuigend voor de dag.

Dekker en Opoku

Op het middenveld koos Snoei nog altijd voor Schuurman en ook Verbeek, maar vooral die laatste kon zich opnieuw niet onderscheiden. De verwachting is dat de trainer van De Graafschap naarmate de competitie dichterbij komt, zal kiezen voor Dekker die nog niet helemaal wedstrijdfit is. Ook is de kans groot dat Opoku als aanvallende middenvelder een plek krijgt in het elftal.

De regen komt na rust met bakken uit de hemel, maar behalve de spelers zit iedereen droog (foto Omroep Gelderland).

Hamdaoui smaakmaker

Na rust, terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam, trok De Graafschap de lijn van de eerste helft gewoon door. Ted van de Pavert zorgde met een kopbal van dichtbij voor 2-0. Het voorbereidende werk was opnieuw van smaakmaker Hamdaoui die met een vrije trap nu voor de assist zorgde. Ook bij de 3-0, twee minuten later, stond Hamdaoui aan de basis. Van Mieghem kreeg opnieuw een vrije kans, Kroessen bracht redding maar invaller Konings stond klaar om af te drukken.

Snoei laat Mystakidis warm lopen in de tweede helft (foto Omroep Gelderland)

Nadat Veerman uit een vrije trap op de lat had gemikt, bracht Snoei na een uur de van Zwolle overgekomen Dekker en later kregen ook Hilderink en Mystakidis nog speelminuten op de inmiddels kletsnatte maar heerlijk afgekoelde Vijverberg. Het werd nog mooier voor De Graafschap toen Van Mieghem aan een solo begon, combineerde met weer Hamdaoui en de bal op maat terug kreeg. Nu scoorde Van Mieghem wel (4-0). Rein Smit maakte er een kwartier voor tijd na een fraaie aanval door de as van het veld nog 4-1 van.

Slotakkoord

De Graafschap raakte in de slotfase Van Heertum nog kwijt door een blessure. De verdediger was na een half uur in het veld gekomen voor rechtsback Lelieveld. In de laatste minuten van het duel kwam nu Blummel nog binnen de lijnen. Toch kwam er nog een passend slotakkoord voor de thuisploeg. Konings, overgekomen van Heracles, bepaalde de eindstand in Doetinchem op 5-1. Schuurman schoot vervolgens van afstand net over.

Opstelling De Graafschap: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Baas; Lieftink, Verbeek, Schuurman; Van Mieghem, Seuntjens en Hamdaoui