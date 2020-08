Het is ergens te druk, ga jij dan weg? Dat test deze app

De bedoeling is dat mensen kunnen kijken of het in een bepaald gebied van het park te druk is. "Daarnaast kijken we hoe mensen reageren als zij een melding krijgen dat het te druk is", vertelt de ontwikkelaar van de app, Eric Nabben.

Daarnaast wordt er in de app ook een mogelijkheid gegeven om te reserveren bij een horecagelegenheid. "Zo bekijken we of mensen bereid zijn om te reserveren."

De mensen in Nationaal Park De Hoge Veluwe zijn niet per se tegenstander van deze app, zo vertellen ze aan Omroep Gelderland. Bekijk het hieronder in de video: