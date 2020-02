Levensgevaarlijke splinters: wielerbaan Omnisport Apeldoorn opnieuw dicht

De wielerbaan in Omnisport in Apeldoorn is opnieuw dicht.

De baan is door de grote versplintering te gevaarlijk voor baanwielrenners. Wielerbond KNWU heeft alle trainingen op de baan afgelast. Ook andere geplande evenementen gaan niet door. Volgens de exploitant van Omnisport, Libéma, is de huidige baan niet meer te herstellen.



Vorig jaar ging de baan ook al dicht. Baanwielrenners hadden bij valpartijen grote houtsplinters in hun lichaam. De baan is in het najaar voorlopig hersteld door het vullen van kieren en het vervangen van gevaarlijke stukjes, maar die oplossing is nu uitgewerkt. Dat bleek vorig weekend tijdens het wereldkampioenschap baanwielrennen voor sporters met een lichamelijke beperking. Twee renners liepen bij valpartijen flinke verwondingen op door grote splinters en zijn in het ziekenhuis opgenomen, zegt Toni Denneboom van exploitant Libéma.



'Bij alle banen is er wel sprake van versplintering, maar bij deze baan moet je denken aan splinters van 20 à 30 centimeter. Daarmee kun je vitale onderdelen raken. Het is echt niet meer verantwoord om er renners op te laten fietsen', aldus Denneboom.



Of en wanneer de baan wordt vervangen is aan de gemeente Apeldoorn. Die is de eigenaar van Omnisport.