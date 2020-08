Erna (99) denkt nog altijd aan haar vader, en vandaag nog meer dan anders

"Kijk, de burgemeester zwaait naar ons." Vriendinnen Ellie en Erna hebben hun stoel speciaal voor het raam in één van de gangen van het verpleeghuis geschoven. Vanwege het coronavirus mogen de bewoners van het verpleeghuis de plechtigheden niet in de tuin bijwonen. Op het blaadje van de rollators van de dames ligt een gepeld mandarijntje, voor als ze honger krijgen. Vanaf hun plekje op de derde verdieping, achter het raam, kunnen ze de herdenking goed bekijken.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Jammer dat we niks kunnen horen", zegt Ellie. Dat beiden tot het einde blijven kijken, geeft wel aan hoe belangrijk de hoogbejaarde vriendinnen de herdenking vinden. ''Er zijn veel herinneringen aan verbonden", zegt de 99-jarige Erna Smith-Broers. "Mijn vader werd meegenomen naar Japan om daar te werken in de mijnen." Ze heeft hem nooit meer gezien. Na een maand overleed haar vader aan de ontberingen. Nog altijd denkt ze aan hem tijden de Indië-herdenking.

'Belangrijk om ook uw oorlog te herdenken'

Beneden houdt burgemeester Geert van Rumund zijn speech: ''In Wageningen, de Stad der Bevrijding, herdenken we elk jaar het einde van de oorlog op 4 en 5 mei. Maar voor u kwam die vrede en vrijheid pas na 15 augustus. Daarom is het heel belangrijk dat we vandaag hier ook uw oorlog herdenken", zegt hij. Er worden kransen gelegd. The Last Post klinkt en de kleindochter van Erna Smith-Broers zingt een lied.

"Het heet Het land van Toen", zegt Amber. "Het is een gedicht van mijn oma. Ik heb het op muziek gezet." Het lied bezingt Nederlands-Indië als een land dat niet meer bestaat, maar waar nog steeds met weemoed aan teruggedacht wordt. "Voor mij is de herdenking ook heel belangrijk", zegt Amber Nefkens. "Ik ben de derde generatie. Ik ben er gewoon heel erg veel mee bezig. Ik vind het heel belangrijk dat meer mensen weten dat er nog een herdenking is."

Alle herdenkingen zijn even belangrijk

De Indië-herdenking is altijd een ondergeschoven kindje geweest in vergelijking met de 4 en 5 mei-herdenkingen. De laatste jaren is hier echter een kentering te zien. Belangrijk, vindt Erna Smith-Broers: "De herdenkingen zijn voor mij even belangrijk. Maar ik vind toch dat er heel veel aandacht aan besteed moet worden voor ons die uit Nederlands-Indië zijn gekomen, want we hebben daar ook erg veel geleden."

Monument in Ede

In 2021 komt er in Ede een Indisch monument in het Memorial Park aan de Vossenakker. Daarop vooruitlopend is op die plek nu alvast een palm geplant met een herinneringsbord.

Bekijk de video: