'De Beukies' keren met klinkende zege even terug bij Vitesse

Daar zijn ze als trainersduo net begonnen met het Onder-18 elftal. De Beukies speelden hun eerste wedstrijd uitgerekend tegen Vitesse Onder-18, met Theo Janssen als trainer, op het voor hun zo vertrouwde Papendal. En met een klinkende 5-1 overwinning gaven ze direct hun visitekaartje af.

De riante overwinning leidt tot tevreden gezichten bij de trainers. "Ja, een goeie uitslag tegen een topteam als Vitesse", vindt Jhon van Beukering. "Voorbereiding zegt niet veel, maar 5-1 is toch mooi. Leuk om hier terug te keren. Ik heb hier in het eerste gespeeld en ook nog even als trainer van de Onder-15 gewerkt. En mijn broer heeft hier de afgelopen twee jaar gelopen. Nu gaan we voor het eerst in zeven jaar weer samenwerken, in dit geval dus bij Go Ahead."

En dat is een ideale combinatie, zegt broer Dennis. "Ja, dat was altijd een wens van me. Het is een droom die uitkomt en bij Go Ahead kregen we de kans. Alle automatismen die we ooit bij Presikhaaf hadden, zie je weer terug nu. We zijn als broers heel close, maar ook als trainers. We zitten in dezelfde denkwijze en het werkt gewoon."

"Ik hoop dat we ooit samen iets bij Vitesse kunnen doen", vervolgt Dennis. "Er is hier een nieuwe frisse wind gaan waaien met Edward Sturing als nieuw hoofd opleidingen. Ik denk dat dat een heel goede zaak is. Ik heb hier een hele fijne tijd gehad en we zouden hier graag een keer terugkeren."

Jhon is ook wel in voor een terugkeer. "Zeg nooit nooit. Ze mogen altijd langskomen. We wachten erop. Maar nu werken we bij Go Ahead Eagles. We zijn twee weken bezig en het gaat voortreffelijk. Je ziet de winnaarsmentaliteit die wij vroeger hadden nu al terug in deze ploeg."