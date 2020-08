Al jaren halen verenigingen oud papier op, maar de Avri wil dat anders

Voor bijna negentig verenigingen in de acht gemeenten van Rivierenland is het papier inzamelen van levensbelang. ''Zeker dit jaar'', zegt Ton de Bruin van voetbalclub RKTVC. De club rijdt drie papierwijken in Tiel en verdient daar een flinke bijdrage mee. ''Normaal gesproken kan de club ook redelijk wat verdienen op de baromzet'', aldus De Bruin. ''Met het coronatijdperk vallen al die inkomsten weg dus voor ons is het nu het vullen van een gat.''

Maar in het bestuur van de regionale afvalinzamelaar Avri is discussie over het systeem. Het is makkelijker en goedkoper om het papier zonder vrijwilligers op te halen.

Proef met alternatieven

Er wordt daarom gewerkt aan alternatieve werkzaamheden waar de clubs hun bijdrage mee kunnen verdienen. Avri is tot de conclusie gekomen dat het netjes houden van de omgeving van ondergrondse containers en het werken in een mobiele milieustraat de beste opties zijn.

Maar tot echt veel enthousiasme zorgt dat niet, bij de clubs is veel onduidelijkheid en twijfel over de alternatieve werkzaamheden.''We hebben allemaal vrijwilligers die overdag moeten werken en in het weekend zijn zij vaak ook nog trainer. Bij een heleboel alternatieven vallen bij ons vrijwilligers af.", vertelt De Bruijn van RKTVC.

'Niet meer van deze tijd'

Culemborg vindt dat de afvalstoffenheffing niet meer gebruikt zou moeten worden om clubs te subsidiëren. ''Je heft afvalstoffenheffing en een deel van dat geld - acht euro per huishouden - sluis je door naar in het geval van Culemborg zes verenigingen'', zegt wethouder Joost Reus. ''Andere verenigingen komen daar niet tussen. De gemeenteraad vindt het niet meer van deze tijd om dat zo te doen.''

De gemeente heeft daarom aan Avri het voorstel gedaan dat de gemeenten voortaan zelf bepalen wat ze met de 'papierclubs' doen. Dave Verbeek van scouting Phoenix in Tiel volgt de ontwikkelingen met argusogen.

Grote onzekerheid voor clubs

''Wij hebben de kleinste buurt en krijgen ook de kleinste bijdrage'', vertelt hij. ''Maar voor ons als vereniging is dat ongeveer 16 procent van onze begroting dus dat tikt wel aan. Daarbij is er in Tiel ook al discussie over de gemeentelijke subsidie. Dat houdt gewoon in dat wij voor 30 procent van onze begroting niet weten waar we aan toe zijn in de toekomst.''

En dat heeft verstrekkende gevolgen voor de club. ''We willen een nieuw gebouw neerzetten'', zegt de scoutingvoorzitter. ''Dat is hard nodig. We houden elk jaar nog een klein bedrag over om daarvoor te sparen. Maar als bijvoorbeeld dat papier ophalen ophoudt, is die ruimte gewoon weg.''

'Waardevolle ambassadeurs'

''De vrijwilligers zijn waardevolle ambassadeurs die we graag willen behouden voor onze doelen", laat een woordvoerder van Avri weten. Maar omdat het ophalen van papier steeds meer overdag met zijladers gebeurt, moeten er alternatieve werkzaamheden voor de vergoeding komen. ''Daarom doen we het voorstel aan het bestuur om pilots te houden en het huidige contract met een jaar te verlengen'', aldus de woordvoerder.

De andere gemeenten zijn akkoord met het idee van Culemborg. Omdat de consequenties hiervan niet helemaal duidelijk zijn, wordt nog gewerkt aan een voorstel hoe en wanneer dat in kan gaan.

