Op de Zundapp of in galop: door dit 'echt Achterhoekse doolhof' mag iedereen

"We dachten: als het dan zo niet kan, met een doolhof, dan maken we er een maïsdrive van. Ieder zichzelf respecteren bedrijf heeft tegenwoordig wel een drivethrough. En wij zijn goed in agrarische dingen, daarom hebben we een maïsdrive bedacht", aldus Janssen.

De maïsdrive is er eentje met een dieper uitgedacht idee. Alle toeristische trekpleisters in de Achterhoek kom je er tegen: popgroep Normaal, de Zwarte Cross, De Graafschap... en bier.

Wie het maïsdoolhof wil verkennen kan er op de fiets, per brommer, in de auto of zelfs per paard doorheen.

Bekijk de video: