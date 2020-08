Arrestatieteam haalt persoon uit appartement in Nijmegen

De politie heeft vrijdagmiddag een inval gedaan in een appartement op de Horstacker 14de straat in Nijmegen. Meerdere politieagenten waren in de straat aanwezig en droegen tijdens de inval kogelwerende vesten.

De inval gebeurde in een appartement van een flat. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er huiszoeking is gedaan en dat daarbij een vuurwapen is gevonden.

Een verdachte is aangehouden en afgevoerd naar politiebureau. Of het om een man of een vrouw gaat, is niet gezegd, evenals de reden voor de politie-inval in Nijmegen.