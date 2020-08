Cynthia wil zwemmen in Ede en start een petitie

"Het kan toch niet zo zijn dat een gemeente van 115.000 inwoners geen recreatieplas kan aanbieden aan haar inwoners?" Cynthia Suurendonk is er niet over te spreken. "Ik hoor het ook om me heen: iedereen zou graag in deze tijd een verfrissende duik willen nemen, maar dat kan niet op een publiekelijke plek in Ede."

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Cynthia zit met haar zus en vriendinnen in het Proosdijpark. "Hier kun je nog wel wat verkoeling zoeken, maar ik ga het water niet in", zegt ze. "De dichtstbijzijnde zwemplas is kilometers verderop, in Renkum. Een spontane duik zit er dus niet in, en voor mensen zonder auto is dat ook wel erg ver weg."

Niet in de auto voor het klimaat

Bovendien heeft Suurendonk er moeite mee dat ze voor een verfrissende duik in de auto zou moeten stappen. "Het wordt steeds warmer omdat de aarde opwarmt. Auto's dragen daar aan bij, dus we moeten juist zorgen dat we mínder in de auto zitten, niet méér."

En dus roept ze de politiek op toch weer eens te onderzoeken of een recreatieplas in of rond Ede haalbaar is. "Daar zijn in het verleden al wel plannen voor geweest, maar dat die gingen door financiële redenen niet door. Toch denk ik dat er wel zo veel behoefte is, dat de gemeente eens opnieuw moet kijken of het kan."

Veel animo voor recreatieplas

En die behoefte blijkt wel uit de reacties op haar petitie. Die werd binnen twee dagen door meer dan duizend mensen getekend. "Dat zie je elke keer, als dit ter sprake komt. In 2018 vroeg de gemeente via Facebook wat inwoners nog missen in Ede. Toen stemden ook de meeste mensen voor een recreatieplas. Er zijn ook mensen die bij het ondertekenen gelijk hulp aanbieden."

Een uitgewerkt plan heeft Cynthia zelf nog niet. "Er komt veel bij kijken waar ik geen verstand van heb, natuurlijk. Maar ik weet dat de gemeente eerder al wel met een locatie bij De Klomp bezig is geweest. Wellicht kan daar alsnog iets worden gerealiseerd."

Cynthia zal de petitie na de zomer inleveren bij de gemeenteraad. "Het warme weer moet nog in ons geheugen zitten", lacht ze. "En ik zal direct zeggen dat ik wel met ze mee wil denken over de invulling. Misschien kunnen we samen wel een oplossing verzinnen voor de hoge kosten, waardoor dit allemaal alsnog mogelijk is."