Waar blijven die buien nou?

Van regen was in Gelderland nauwelijks of geen sprake. Foto: Public Domain Pictures

We vroegen het onze weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. "Of ze helemaal niet meer komen? Dat durf ik niet te zeggen. Het kan alsnog gaan gebeuren", zegt hij. Waar dat van afhangt? "Convergentie." Dat klinkt ingewikkeld. En dat is het ook, zegt Klaassen.

Luister hier het weerpraatje terug. De tekst gaat daaronder verder.

"Die buien hebben een zetje nodig. Convergentie heet dat. Dat betekent dat twee luchtlagen tegen elkaar aan botsen. Dat gebeurt momenteel vooral in het noorden en westen van het land. Bij ons in Gelderland is het nog steeds redelijk rustig. Maar het is hier wel verreweg het warmst van Nederland geworden."

Vandaag werd het bij ons 27 tot 30 graden. "Dat is net iets minder warm dan de afgelopen dagen." Dat neemt niet weg dat veel mensen nog steeds smachten naar verkoeling en dat zo'n buitje meer dan welkom is.

Lastig weerbeeld

"Er zou nog steeds een enkele bui kunnen vallen, zeker ook met onweer. En dan komt er ook veel water vrij, daar moet je wel rekening mee houden." Waar en hoe laat het in Gelderland gaat regenen, is moeilijk te voorspellen.

"Dit is een lastig weerbeeld. We weten dat er buien gaan ontstaan, maar waar precies is altijd lastig. Er kan ook een kettingreactie optreden. Zo'n bui kan dan weer een ander stuk lucht een zetje geven en dan vallen er ook op andere plekken buien. Dus het blijft ingewikkeld."

Voor de meest actuele weersvoorspellingen kijkt u op www.gld.nl/weer