Introdans, Oostpool en Stadstheater Arnhem misschien samen in één pand

Toneelgroep Oostpool en dansgezelschap Introdans trekken in bij het Stadstheater in Arnhem, of iedereen blijft op z’n eigen stek, maar die plekken worden dan wel opgeknapt. Dat staat kortweg in een huisvestingsvoorstel van het Arnhemse college dat vrijdagmiddag naar de raad is gestuurd.

Dat voorstel is ontwikkeld omdat de culturele groepen en het theater alle drie toe zijn aan vernieuwing. Het Stadstheater aan het Koningsplein moet gerenoveerd worden, omdat het kampt met achterstallig onderhoud. Oostpool heeft voor de huidige oefenlocatie een tijdelijke vergunning en Introdans heeft een oud pand waar de repetitiestudio’s te klein zijn, valt te lezen in het plan.

Volgens verantwoordelijk wethouder Hans de Vroome is één van de twee scenario’s broodnodig. “De instellingen zijn van onschatbare waarde voor de stad, ze brengen vele miljoenen van Den Haag naar Arnhem, maar de nood is hoog. Er moet nu iets gebeuren.”

Stadstheater heeft opknapbeurt hard nodig

Vooral het Stadstheater is volgens de wethouder aan een opknapbeurt nodig. "Er wordt al twaalf jaar gesproken over een verbouwing. Daar komt soms de vraag kijken of het theater wel open moet blijven. Er is wel eens ter tafel gekomen dat het misschien noodgedwongen zou moeten sluiten."

Directeur van Musis en het Stadstheater Hans Verbugt is positief gestemd over de plannen, vertelt hij op Radio Gelderland. "Ik ben heel blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren, er is genoeg mis met het Stadstheater. De verwarming is niet goed, de zichtlijnen zijn niet goed, de zaaltemperatuur is niet goed, de techniek is verouderd, er is te weinig beenruimte... er moet iets gebeuren."

Luister hier het hele gesprek met de directeur van het Stadstheater terug.