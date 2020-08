'Nooit meer zo'n grote gasstoring', Liander en Vitens werken daarom aan megaklus

Een megaklus voor Vitens en Liander. In totaal moet 200 kilometer gas- en waterleidingen in heel Nederland vervangen worden. In Nijmegen wordt vandaag gestart met 30 kilometer.

Netbeheerder Liander en drinkwaterbedrijf Vitens slaan de handen ineen om te voorkomen dat er ooit weer zo'n grote gasstoring komt als in 2014 in Apeldoorn. Die storing begon destijds met een breuk in de waterleiding. Daarna brak ook de gasleiding en stroomde water en modder zo de gasleidingen in. Dagenlang zaten bewoners daardoor zonder gas.

30 kilometer

Dat nooit meer, dachten Liander en Vitens, en daarom zijn ze al een tijd bezig om 200 kilometer gas- en waterleidingen in Nederland te vervangen. In Apeldoorn zijn ze op de helft: daar werd de eerste 46 kilometer al onder handen genomen.

Nu is de rest van Nederland aan de beurt en dat begint in Nijmegen. In dit deelproject gaat het in totaal om 30 kilometer aan gecombineerde gas- en waterleidingen, verdeeld over 11 gemeenten.

Zo'n 1400 huizen in de gemeenten Aalten, Arnhem, Berg en Dal, Brummen, Doesburg, Doetinchem, Ede, Nijmegen, Oude IJsselstreek, Renkum en Rheden worden ook overgezet naar de nieuwe leidingen.

