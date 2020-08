Bowling tijdelijk dicht na coronabesmetting bij personeelslid

Een personeelslid van de Deventer Buitensociëteit & Bowling in Steenenkamer (gemeente Voorst) is besmet met het corona-virus. Uit voorzorg sluit uitbater Lodewijk Lagerweij tijdelijk de deuren. "Dat hoefde niet van de GGD. Maar wij nemen onze verantwoordelijkheid."

Een gezellig potje bowlen of een drankje doen op het terras kan dus even niet. "Al heeft deze persoon geen ziekteverschijnselen en is de besmetting in de privésfeer opgelopen willen wij alles in het werk stellen om mogelijk verdere verspreiding te voorkomen", laat Lagerweij weten.

Bron- en contactonderzoek

Of er meer personeelsleden besmet zijn geraakt is nog niet bekend. "'Het is voor ons ook nieuw, dus wij hebben zelf de GGD gebeld. Er komt eerst een bron- en contactonderzoek onder personeelsleden en we willen afwachten of er mensen getest gaan worden. Tot die tijd willen we geen risico lopen."

Het personeelslid in kwestie zit volgens Lagerweij momenteel in quarantaine, al heeft de werknemer nauwelijks klachten. De besmetting is volgens Lagerweij in de privésfeer opgelopen. "Wij zijn geen bron, daarom hoefden we van de GGD ook niet dicht. Er is gewoon één iemand elders besmet geraakt."

Mogelijk woensdag weer open

Lagerweij hoopt snel weer gasten te ontvangen in op de bowlingbaan, in het restaurant en de speeltuin. "Het liefst natuurlijk zo snel mogelijk. We gaan ervan uit dat de mensen die getest moeten worden, dat vandaag of morgen doen. Woensdag hopen we de uitslag te hebben en weer open te gaan."