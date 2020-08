Linksback Wittek in zijn element bij Vitesse en in Nederland

Op een vrije dag zette de 24-jarige Wittek onlangs al eens koers richting de Hollandse stranden, zoals veel Duitsers dat in de zomer graag doen. Hij trof het. "Het was eigenlijk best rustig. Nee, geen overlast of grote drukte. We zijn er ongeveer anderhalf uur geweest en ik vond het echt heerlijk. In Duitsland ben ik nog nooit naar het strand geweest, alleen in Spanje een paar keer met vakantie. Iedereen bewaarde goed afstand. Zelf ben ik ook erg voorzichtig."

Wittek kwam in juli over van Greuther Fürth in de Tweede Bundesliga. Hij doet met zijn agressieve stijl van voetballen wel wat denken aan Alexander Büttner die ook graag de hele linkerflank van het veld bestreek. "Deze stijl bevalt mij prima", zegt de 24-jarige Duitser over de manier van voetballen bij Vitesse. Onder leiding van Thomas Letsch moet de tegenstander vroeg worden vastgezet. "Dat past bij mij. Zo was ik het bij mijn vorige club ook gewend."

Korte weg

"Het gaat erom dat we veel ballen winnen op de helft van de tegenstander zodat we maar een korte weg hebben te gaan naar het doel. Agressief vooruit verdedigen. We proberen met veel pressie af te jagen en dat zie je in de Nederlandse competitie niet zo veel. De meeste ploegen gaan uit van balbezit en positiespel. Ik moet zeggen, de spelers in de eredivisie zijn technisch ook goed onderlegd."

PSV

Vitesse doet het dit seizoen dus anders. Letsch wil aanvallen, maar gaat daarbij vaak uit van snel omschakelen en zo snel mogelijk richting de goal van de tegenstander. Wittek, vrij klein maar oersterk, moet op links continu veel meters maken zoals dat tegenwoordig van moderne verdedigers wordt gevraagd. "Zaterdag spelen we tegen PSV. Dat is één van de beste ploegen hier. Met ook een Duitse trainer die ook uitgaat van een agressieve speelstijl. Ik kijk er naar uit. Als we zo spelen als tijdens de vorige wedstrijden, heb ik er veel vertrouwen in."

Moeilijke taal

Het bevalt de nieuweling dus goed in Nederland. Wittek heeft zijn plekje zowel binnen als buiten het veld snel gevonden. "Arnhem vind ik echt mooi. Ik ben er geweest om koffie te drinken en iets te eten. Het fijne van jullie land is dat je overal binnen anderhalf uur bent. Ook in Amsterdam, een prachtige stad. De taal vind ik wel erg moeilijk", lacht de verdediger. "Maar als ik vraag of we in het Engels verder kunnen praten, doen ze dat meteen en helpen ze je ook overal mee. De mensen zijn aardig. Tot nu toe vermaak ik me goed, ook met mijn teamgenoten."

Concurrent Clark

Wittek stevent af op een basisplaats. Hij is ook niet voor niets gehaald door technisch directeur Johannes Spors die de linksback al lang op het oog had. Voordeel voor de in Freising geboren voetballer is ook dat zijn concurrent Max Clark geblesseerd is. "Hij mist twee tot drie weken van de voorbereiding. Dat is echt niet fijn, want ik weet hoe dat is. Ik hoop dat hij snel terug is. Het is nog afwachten of ik ga spelen. Dat zien we later. Wel kijk ik enorm uit naar 12 september als voor ons de competitie gaat beginnen."