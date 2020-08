David maakt hockeydroom waar, dankzij zijn tante

Huussen wil graag hogerop en zoekt contact met zijn tante, die in Den Haag woont. Een vriendin van haar komt wel eens bij KZ en brengt hem in contact met Marijn Petermeijer, assistent bij Heren 1. Op zondag 7 juni meldt de jonge Doetinchemmer met de zenuwen in zijn lijf op het trainingsveld van KZ.

'Dat was heel gek'

"Dat was heel gek. Ik wist niet goed wat ik kon verwachten. Het niveau was natuurlijk veel hoger dan ik gewend was", blikt Huussen twee maanden later op hockey.nl terug op die ontgroening op het hoogste niveau van Nederland. En dan moest er ook nog eens op anderhalve meter worden getraind en kon hij dus geen acties maken om zich te onderscheiden. "Ik begon ook helemaal niet goed. Er stond te veel spanning op."

Huussen mocht zich een aantal weken bewijzen. Op woensdag, donderdag en vrijdag traint hij mee met het eerste. Slapen doet hij tussentijds bij zijn tante en vrijdags rijdt hij weer terug naar Doetinchem. "Dat kwam goed uit, dat mijn tante in Den Haag woont."

'Ongelofelijk gemotiveerd'

De Doetinchemmer speelde afgelopen zondag met Klein Zwitserland tegen Cartouche (3-0). Daarna kreeg hij te horen dat hij bij de selectie mag blijven. "Geweldig. Vorig seizoen hockeyde in nog in de Derde Klasse, komend seizoen in de Hoofdklasse. Dat is niet te bevatten. Mijn ambitie om zo hoog mogelijk te hockeyen, heeft me hier gebracht. Ik ben ongelofelijk gemotiveerd voor dit nieuwe avontuur."

Huussen woont nog steeds in Doetinchem, op bijna twee uur rijden van zijn nieuwe club. Daarom probeert hij zijn studie volgend schooljaar voort te zetten in Den Haag en daar op kamers te gaan. "Dan hoef ik niet meer bij mijn tante te slapen", lacht hij.