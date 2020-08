Drukke avond voor brandweer na noodweer in Wezep

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het aantal incidenten valt mee in vergelijking met de hoeveelheid water die in Wezep rond 22.00 uur naar beneden kwam, beaamt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). "Tussen de serieuze meldingen zaten blikseminslagen en ondergelopen kelders. Bij één blikseminslag kwam de rook uit de meterkast."

Zie ook: 'Een meer voor de deur', veel wateroverlast in Wezep

'Klusjes onderweg'

In werkelijkheid was de brandweer alsnog vrij druk met het afhandelen van alle overlast. "Als we klaar zijn met een meldingen en weer terug rijden, komen we onderweg vaak nog klusjes tegen. Die pakken we dan meteen even mee." Het ging donderdagavond vooral om omgewaaide bomen en afgewaaide takken.

Enorme onweersklap

In totaal viel er in korte tijd 50 millimeter hemelwater, meldt verslaggever Marc Loeven vanuit Wezep. Die hoorde ook hoe iedereen in Wezep schrok van een enorme onweersklap toen de regen al flink naar beneden kwam.

Zie ook: Jongens hebben de grootste lol op ondergelopen straten