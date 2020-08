Er worden weer heksen verbrand, maar dit keer als theaterstuk

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Ik vond het echt verschrikkelijk dat dat hier in dit dorp is gebeurd", zegt Manja Bedner, die samen met regisseur Heleen Verburg 'de heks van Almen' schreef. Bedner neemt ook de rol van Aleida voor haar rekening. "Het is zo'n fijn en mooi dorp en dan zoiets verschrikkelijks. Ik wilde eigenlijk eerherstel gaan creëren voor Aleida. De voorstelling is aan haar en haar dochter Greetje opgedragen."

Bisschop wilde met verbranding macht veilig stellen

Het stuk is dus gebaseerd op de heksen verbranding in 1472 in Almen. "De kerk wilde heel graag dat het celibaat ingesteld werd", legt Verburg uit. "Dat was een manier van de kerk in die tijd om een machtspositie te verwerven. Het was heel fijn om daar een voorbeeld voor te stellen. Deze vrouw leefde al 22 jaar in zonde met de pastoor. Ze hadden een kind. Er kwam een nieuwe bisschop die een daad wilde stellen om z'n macht even veilig te stellen."

"De rechtbank verklaart Aleida Pastoors dienstmaagd schuldig aan toverij en veroordeelt haar tot de dood door levende verbranding'', schalt er over het kerkplein van Almen tijdens de finale repetitie van het stuk. Met een ijselijke gil stort Aleida ineen. "Die heksenvervolgingen hebben echt een enorme impact gehad op de rol van mannen en vrouwen in onze maatschappij", zegt Bedner.

Van moeder op dochter doorgegeven

''Ik wil eigenlijk bewustwording creëren voor mannen en vrouwen over wat heksen vervolgingen met ons hebben gedaan. Om je veilig te stellen gingen vrouwen zichzelf dommer en naïever voordoen om maar niet de kans te lopen op de brandstapel terecht te komen. Dat hebben we eigenlijk van moeder op dochter overgegeven en dat is wat mij betreft nog steeds aan de hand."

De 'heks' van Almen hoopt dat het stuk daar verandering in brengt. "Uiteraard is dat waar het allemaal omgaat. Kijk, als je snapt waar het vandaan komt, dan kan je op een gegeven moment ook denken: Daar ga ik niet meer aan meedoen. Hé waar zijn we eigenlijk mee bezig met z'n allen."