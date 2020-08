Medewerkers NS worden getraind met VR-bril

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Goedemiddag, ik ben Richard en ik ga u helpen", zegt één van de perronmedewerkers van de NS in een microfoontje. Op zijn hoofd een VR-bril waarmee hij een virtuele werkelijkheid voorgeschoteld krijgt.

Virtueel station

Eric Jutten van het Nijmeegse bedrijf The Simulation Crew legt uit: "Wij hebben een perron nagebouwd en een reiziger. Die reiziger hebben we tot leven gebracht en je kunt met die reiziger praten."

In dit geval gaat het om een vrouw in een rolstoel die met de trein wil reizen en dat nogal spannend vindt. Aan de perronmedewerker de taak om haar op haar gemak te stellen. Om het nog wat lastiger te maken wordt hij onderbroken door een andere reiziger en bovendien vraagt een collega van hem hulp via de portofoon.

Voorbereiden op het werk buiten

Voor de NS is dit een zeer interessante manier om het personeel te trainen, zegt Stephanie Cornelisse van het bedrijf. "In een klaslokaal is het moeilijk om echte situaties na te spelen en juist met VR kunnen we die situaties heel goed namaken en kun je daar goed mee oefenen. En zo kunnen we medewerkers beter voorbereiden op het werk dat ze buiten moeten gaan doen."

Het project bevindt zich nu nog in een testfase. Professor Tibor Bosse van de Nijmeegse Radboud Universiteit onderzoekt de effectiviteit van training met behulp van Virtual Reality: "In grote lijnen zijn we geïnteresseerd in drie aspecten. Namelijk de geloofwaardigheid van de virtuele wereld, de mate van stress die mensen ervaren en het leereffect van de game."

'Je staat gewoon op het station'

NS-medewerkster Lucie Wismans is zojuist klaar met haar eerste proeftraining. "Ik vond het heel leuk. Normaal hebben we een rollenspel, maar dan heb je echt een toneelstukje. En ik vind het altijd erg lastig om dat serieus te nemen en dan ga je op een gegeven moment geinen en een beetje lol trappen. Nu zet je die bril op je neus en het is gewoon klaar. Je staat gewoon op het station met iemand."