Introductie? Radboud vooral online, Wageningen fysiek

De Radboud Universiteit is bijna helemaal leeg. Er zijn alleen mentoren aanwezig die studenten wegwijs gaan maken. "Een hoop is online, daarnaast hebben we dit jaar ook meer aandacht voor thema's als eenzaamheid", vertelt Bram Thijssen. Hij is namens de Radboud betrokken bij de introductiedagen. "Het wordt best wel lastig om een groep online te binden, zoals je dat fysiek zou doen."

Kijk hier naar de introducties in Nijmegen en Wageningen:

Foto: Omroep Gelderland

De Radboud wil voorkomen dat er een groot risico wordt gevormd door veel mensen op dezelfde plek bij elkaar te hebben. Het beeld in Wageningen is anders, want daar zijn honderden studenten, maar wel op gepaste afstand. Studenten zijn er blij mee: "Het is leuk om mensen te ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten en voor het hele jaar is het handig om mensen te leren kennen", zegt een studente. "Het fysieke contact, elkaar in het echt zien, elkaar in de ogen aankijken", zegt een ander.

Voor internationale studenten is het allemaal anders, die moet eerst twee weken in quarantaine. Ze hebben wel allemaal een buddy toegewezen gekregen. Ben jij een buddy? Voor een item zijn we op zoek naar jou. Mail dan naar omroep@gld.nl