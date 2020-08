Voetbalclub wil kas spekken, maar filmavondje op het veld loopt in de soep

Elke maand dat de kantine van voetbalvereniging HC'03 in Drempt dicht was, kostte dat de vereniging 10.000 euro aan inkomsten. “Al met al zijn we dus zo'n 30.000 euro misgelopen. Op een begroting van 200.000 euro is dat heel veel”, rekent voorzitter Mart de Kruif voor.

Om iets van die gemiste inkomsten in te halen, organiseerde de club daarom iets heel anders: een openluchtbioscoop. Met de voetbalfilm All Stars als toepasselijke opener. “We misten inkomsten, we misten de saamhorigheid, dus hebben we gekeken wat wij kunnen doen.”

Het werd dus een avondje film kijken. Maar helemaal volgens plan ging dat helaas niet. "We krijgen het geluid niet aan de praat. We hadden eerst goed geluid. Daarna hadden we goed beeld, maar geen geluid. Het schiet niet echt op", zegt De Kruif.

206 miljoen euro

De club in Drempt is niet de enige sportvereniging die inleverde door de coronacrisis. Onderzoeksinstituut Mulier ondervroeg aan het begin van de lockdown alle amateurclubs in Nederland en schatte op basis daarvan de schade op 206 miljoen euro.

Op dit moment doet het Mulier Instituut opnieuw onderzoek onder alle clubs, maar de verwachting is dat de schade meevalt. “Clubs hebben veel gehad aan de steunmaatregelen van de overheid. Het hangt af van je accommodatie, maar kleine clubs zonder eigen accommodatie en zonder personeel hadden bijvoorbeeld ook weinig vaste lasten. En sportclubs zijn zelf innovatief”, vertelt onderzoeker Ine Pulles.

Beter dan 2019

Ook Stichting Waarborgfonds Sport, waar clubs een borgstelling voor een noodkrediet konden aanvragen, is optimistisch. “Er zijn maar twee clubs, van de 1700 in Nederland, die zo'n noodkrediet in verband met corona hebben aangevraagd. Wij hebben nu van vijftien clubs de jaarstukken binnen en daarvan hebben er twaalf het dit jaar zelfs beter gedaan dan in 2019. We zien dat clubs kantineopbrengsten missen, maar dat de steunmaatregelen zo groot waren, dat het gros van de clubs er geen last van lijkt te hebben”, vertelt directeur Dick Zeegers.

Voorzitter De Kruif van HC'03 beaamt dat. “Er was steun en dat helpt zeker. Ook heeft niemand z'n contributie teruggevraagd en geen enkele sponsor heeft zich teruggetrokken. Maar wij willen niet stilstaan: we willen investeren in het damesvoetbal, we willen goede trainers voor onze hogere jeugdteams. We kunnen wachten tot er wat gebeurt, of we nemen zelf het initiatief.”

Herkansing

Hoewel de filmavond vrijdag niet goed verliep, komt er nog een herkansing. Zaterdag draait de film Scarface. Voor de club is het te hopen dat het geluid dan wel goed werkt. En anders zijn er nog altijd twee weekenden in augustus waarin films gepland staan op het voetbalveld in Drempt.