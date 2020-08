Hulp bij voorbereiding van gesprekken met arts

Overlevingsstand

Eén van die voormalige artsen is Joep van Baars. Hij legt uit: “Kankerpatiënten die bij een dokter komen, staan onder behoorlijke stress. Het gaat om vragen over diagnose en prognose, oftewel over toekomstverwachtingen. De materie is dusdanig emotionerend, dat mensen een stuk van zichzelf vergeten. Hoezeer je je dan ook voorneemt om goed beslagen ten ijs te komen bij een gesprek met de arts, er gaat toch nog wel eens wat mis als het gaat om de vragen die je wil stellen. Als je patiënt bent, ben je een ander mens dan wanneer je gezond bent. Ziekte is voor mensen vaak aanleiding om in de ‘overlevingsstand’ te gaan, en dat betekent nogal eens dat ze tijdens een gesprek dichtslaan.”

Regie in handen

Artsen worden tijdens hun opleiding weliswaar getraind in het voeren van gesprekken met patiënten, maar in de praktijk kan het ook aan hun kant misgaan. Zo is er bijvoorbeeld altijd tijdsdruk, en iedereen heeft wel eens een mindere dag. Van Baars: “En dan is het belangrijk dat je als patiënt de regie overneemt. Als je niet de helderheid krijgt waar je om vraagt, dan moet je de goede vragen kunnen stellen om die duidelijkheid alsnog te krijgen.”

Passende voorbereiding

Elke donderdagmiddag hebben Van Baars en zijn collega’s een spreekuur waarin ze mensen voorbereiden op dit soort gesprekken. Hij begint dan samen met de patiënt een aantal dingen op te schrijven: “Wat is de stand van zaken? Is er al een diagnose? Is er een behandelplan? Wat vind je van dat plan? Wat zijn je verwachtingen?”

Beluister hier het hele gesprek met Joep van Baars. Tekst gaat verder onder de audio..

Verder kun je een rollenspel spelen. Van Baars zelf is voormalig huisarts, en heeft dus in zijn carrière veel van dit soort gesprekken gevoerd. Die ervaring zet hij nu in om mensen voor te bereiden. Welke voorbereiding het meest geschikt is, hangt van een aantal zaken af. “Elke patiënt is anders, dus ik moet eerst verkennen wie ik voor me heb. En het maakt bijvoorbeeld uit of we een eerste gesprek met de huisarts voorbereiden, of een gesprek met je specialist.” Een andere fase in het ziekteproces vraagt een andere gespreksvoorbereiding.

De allerbeste maatregel die mensen kunnen nemen is iemand anders meenemen naar het gesprek met de arts. Van Baars: “Het is heel belangrijk dat je iemand meeneemt. Iemand die neutraal is, goed kan luisteren, dingen opschrijft. Ik adviseer dat bijna iedereen.”

Elke donderdagmiddag tussen 13.00u en 16.00u vinden de gesprekken in het Marikenhuis plaats. Opgeven kan via de website.

Lotgenoten

Het Marikenhuis in Nijmegen is een inloophuis voor mensen die getroffen zijn door kanker. Niet alleen kankerpatiënten zelf, maar ook hun naasten. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die ook meegaan naar gesprekken met artsen, maar ook anderen die dichtbij kankerpatiënten staan: partners, vrienden, mantelzorgers. In het Marikenhuis worden lotgenotengroepen georganiseerd voor deze mensen. Van Baars: “Daar spreken we met elkaar in de breedste zin van het woord over ‘het probleem kanker’. Op die manier komen mensen met elkaar tot nieuwe inzichten, en wordt het acceptatieproces iets dragelijker.