Vitesse-doelman Pasveer hoopt nog steeds op buitenlands avontuur

Remko Pasveer richt zich volledig op Vitesse, maar in zijn achterhoofd zit stiekem ook nog altijd een transfer naar het buitenland. "Als de kans zich voordoet, meld ik me bij de club", zegt de Tukker.

Vooropgesteld, Pasveer laat weten dat er op dit moment niets concreet speelt. "Ik heb hier nog een jaarcontract, zo simpel is het. Ik kan wel bij Johannes Spors (technisch directeur, RvdM) aankloppen en zeggen: ik wil weg, maar niemand in mijn buurt heeft zich gemeld met iets wat interessant is. Als het moment daar zou zijn, wil ik er wel serieus over nadenken. Een buitenlands avontuur staat namelijk nog niet op mijn lijstje."

Rusland

Vorig seizoen dreigde de 36-jarige keeper de eredivisie achter zich te laten. Zijn oude trainer bij Vitesse Leonid Slutskiy had Pasveer graag naar Rubin Kazan zien komen en de Tukker zelf had ook verregaande interesse in een transfer naar Rusland. Maar het kwam er, mede door de coronacrisis, uiteindelijk niet van. Pasveer tekende voor nog een jaar bij in Arnhem.

"Nee, ik heb er nu ook geen afspraken over gemaakt met Vitesse. Ik heb hier met mijn volle verstand getekend en zal alles geven om te presteren. Ik wil er een mooi seizoen van maken. Het is ook meer een droom van binnen dan realiteit. Maar mocht de kans zich toch ineens voordoen, meld ik me bij de club en gaan we het erover hebben."

Uithalen in de kleedkamer

Pasveer geldt, zeker in de kleedkamer als de onbetwiste leider van Vitesse. De ervaren doelman is verbaal sterk en maakt van zijn hart geen moordkuil. "Als het nodig is, heb ik mijn woordje wel klaar. Als iemand op zijn flikker moet hebben, doe ik dat. Maar aan de andere kant benoem ik ook de goede dingen. Loopt het niet, ben ik de eerste die zal uithalen als dat wenselijk is. Ik hou wat dat betreft mijn rol zoals die was. Maar dat betekent dat ik in de kleedkamer ook van een dolletje houd en een gezellige sfeer."

(Foto Wil Kuijpers)

Aanvoerdersband

De nieuwe aanvoerder van Vitesse moet door Thomas Letsch nog worden aanwezen als opvolger van Bryan Linssen. "Ik doe dat pas over een paar weken, net zoals ik nog geen enkele zekerheid geef aan spelers wie wel of niet gaan spelen", aldus de trainer na de training op donderdag. Pasveer is één van de kandidaten voor de band om de arm. "Het is geen issue voor mij", zegt hij. "Misschien zien ze in mij wel een natuurlijke leider en geeft het juist iets extra's voor een andere speler om op te staan als hij die band krijgt."

Red Bull trainers

Zaterdag is PSV in Eindhoven de volgende tegenstander in de oefencampagne. Pasveer zal tegen zijn oude club onder de lat staan nadat hij tegen Heerenveen ontbrak. Letsch wilde in Friesland Bilal Bayazit aan het werk zien. "Tactisch wordt dat wel interessant met twee trainers die elkaar goed kennen", doelt Pasveer op Roger Schmidt en Thomas Letsch die allebei afkomstig zijn van de Red Bull-tak in Duitsland en Oostenrijk (Leipzig en Salzburg, red). "Het is interessant om te zien hoe ze, ook met wissels, op elkaar zullen reageren."

Hoewel Letsch er dus nog niets over wil zeggen, is inmiddels wel duidelijk dat het elftal van Vitesse grotendeels staat. Twijfel is er bij de Duitser nog over de invulling van linkermiddenvelder in de 'ruit' waarmee Vitesse gaat spelen. Bero, Tronstad en Tannane lijken zeker van hun plaats. Bazoer, Bruns of Vroegh zijn de kandidaten op de nog vacante plek.

Versterking voorin

Voorin wil Vitesse zich nog graag versterken. Pasveer vindt dat ook nodig. Openda en Darfalou zijn de twee beoogde spitsen. "Het middenveld is inderdaad vrij vol, maar voorin hebben we veel goals ingeleverd met Linssen en Matavz. En concurrentie pusht iedere speler. Als we met één of twee spelers erbij straks compleet zijn, de speelstijl verder hebben ingeslepen en we wat meer vertrouwen hebben, kan het een interessant seizoen worden."