Waarschuwing voor 'superhooikoorts' door de ambrosia

Last van de hitte en toevallig hooikoortspatiënt? Of heb je een gezondheidsrisico vanwege hart- en vaatziekten? Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit zegt dat er een zware week aankomt. Vanaf volgende week gaat een plant bloeien die alle alarmbellen doet rinkelen: de ambrosia.

Deze plant is een plaag voor mensen met hooikoorts. Wie dacht dat we van de pollen af waren, komt dus bedrogen uit. De bioloog: "In deze periode hebben veel mensen last van bijvoetpollen." De bijvoet is een veel voorkomende kruidachtige plant die bloeit van juli tot en met september.

En dan is er nog de ambrosia waar de Wageningse bioloog voor waarschuwt: "Vind je die in je tuin, haal die dan met een handschoen uit de grond."

De NVWA heeft een meldpunt voor de ambrosiaplant die vanaf komende week ernstige hooikoortsklachten kan veroorzaken. Dat meldpunt vind je hier.

Zomersmog en hittestress

Niet alleen deze plant zorgt voor problemen, zegt Van Vliet. "Er komen meerdere dingen zaken, zaken die niet fijn zijn voor mensen met hart- en vaatziekten. Het is heel erg warm en die hoge temperaturen zijn oorzaak van oversterfte. En daar komt nu ook de slechte luchtkwaliteit bij."

De Wageningse bioloog doelt op zomersmog. Zomersmog treedt op bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen en bij weinig wind. HJet RIVM waarschuwt hier voor. "De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon", schrijft het RIVM op zijn site.

"We onderschatten de effecten van hitte volledig", besluit Van Vliet. De Wageningen Universiteit deed mee aan een analyse van de effecten van klimaatverandering. "Hittestress is daar één van. En er is dus meer oversterfte."

Luister naar het gesprek met Arnold van Vliet: