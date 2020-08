Meer bomen langs de wei tegen hittestress bij koeien

Wij mensen zuchten onder de hitte, maar wat dacht u van de dieren in de wei met dat gebrek aan schaduw? Veearts Robbert van Drie uit 't Harde schat in dat oude koeien eerder sterven door de hitte.

Een koe die het heet heeft, eet minder. De melkproductie daalt. Van Drie: "Koeien met hittestress kunnen zichzelf vergiftigen. Hun nieren en lever doen het minder goed. Gelukkig komt het niet zo vaak voor." Wel zien veeartsen, legt de Noord-Veluwse veearts uit, oude koeien eerder doodgaan dan wanneer het koeler is.

Waar is het koel? In de schaduw. Thomas van Slobbe is coördinator van Bomen voor koeien, een project van meerdere organisaties dat sinds 2000 verantwoordelijk is voor het planten van 114.000 bomen langs weilanden, zodat koeien af en toe de verkoeling van de schaduw kunnen opzoeken. "Daar komen dit jaar een paar duizend bij", legt Van Slobbe uit.

'Koe kan slechter tegen hitte dan wij'

Koeien gedijen het beste bij temperaturen van -5 tot 15 graden, vertelt veearts Van Drie. Van Slobbe vult aan: "Ze kunnen nog slechter tegen de hitte dan mensen."

Ons land telt 1,6 miljoen melkkoeien. Vorig jaar liet 83 procent van de melkveehouders zijn koeien buiten grazen. Sinds de sector in 2012 afsprak de weidegang te stimuleren was het percentage nog nooit zo hoog als in 2019.

Afgelopen week deed Van Slobbe een oproep in het populaire programma Vroege Vogels aan mensen om locaties voor koeien zonder schaduw te melden. "Dan kunnen wij daar samen met de boeren iets tegen doen." Dat 'met de boeren' is volgens hem essentieel. "Ze moeten de bomen verzorgen. En de boeren hebben het beste met hun vee voor, hè."

Overdag in de stal, 'avonds de wei in

Hij noemt voorbeelden van boeren die in deze periode hun dieren overdag op stal houden en pas 's avonds in de wei laten. "En je hebt boeren die in hun stal een ventilatiesysteem hebben." Verder wijst hij er op dat boerenorganisatie LTO werkt aan een hitteplan.

In drie dagen tijd staat de teller al op meer dan driehonderd meldingen. Die meldingen gaan naar minister Carola Schouten van Landbouw, aldus Van Slobbe. "Zij moet er werk van maken. En wij gaan nog meer bomen planten."

Het meldpunt van Bomen voor koeien is niet bedoeld om boeren in een kwaad daglicht te stellen, benadrukt hij. "Soms weten mensen die koeien in de hitte zien niet dat de dieren een route weten naar de stal, zodat ze binnen kunnen afkoelen."

Zweten

Koeien kunnen een klein deel van de hitte kwijt doordat ze een beetje kunnen zweten, zegt veearts Robbert van Drie. "Op een gegeven moment doen ze hun bek open om verkoeling te krijgen, maar dat effect is van korte duur." Schapen doen hun bek bij hitte nog eerder open dan koeien. De veearts: "Maar die hebben het voordeel van het laagje wol dat isolerend werkt."

